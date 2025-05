Patricio Suárez-Vértiz encaró a Bayly por exponer orientación sexual de Diego Bertie: "No tenía derecho"

La última aparición de Patricio Suárez-Vértiz en "El valor de la verdad" no pasó desapercibida. Durante el programa emitido el pasado 4 de mayo, el músico se mostró firme al relatar un episodio poco conocido de su pasado: su cruce directo con Jaime Bayly p or haber hecho pública la orientación sexual del fallecido actor Diego Bertie .

Patricio explicó que su reacción no tuvo que ver con la identidad sexual de Bertie , sino con el contexto en que se hizo la revelación. Según contó, se sintió afectado por la falta de sensibilidad del Bayly , especialmente porque el actor en aquel entonces ya era padre y estaba casado.

“Jaime va a decir ‘bueno, disculpen, así soy yo, y así es él, está bien’, pero yo creo que donde hay niños no. Donde hay niños no (…) creo que hay que respetar cuando el gay quiere salir fuera del clóset, ¿no? No tienes por qué obligarlo. Si Diego hubiera estado solo, sí, sácalo del closet. Lo hice cuando Jaime sacó el libro”, expresó.