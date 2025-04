La boda de Alejandra Baigorria con Said Palao no solo fue un evento lleno de glamour, sino también de polémica. Durante la celebración, un comentario inesperado generó una ola de críticas en redes sociales. Los internautas no tardaron en reaccionar, señalando la actitud de la empresaria. Lo que debía ser un día perfecto terminó en medio de la controversia.

Las reacciones no se hicieron esperar. “Qué mal, Alejandra, ¿Cuál era el punto de decirle ‘Vania está atrás de ti’?”, “Alejandra empezando mal siendo esposa… no se obra mal, a ver que le hagan eso”, “Qué mal, Alejandra. Todo da vueltas”, “Alejandra hace lo que no le gustaría que le hagan”, “A ella no le gustaría que le digan eso a Said”, “La vida da vueltas, así que Said le va a sacar la vuelta a Alejandra”, fueron algunos de los mensajes más duros que circularon en plataformas como TikTok y Twitter.