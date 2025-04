Pamela López no dudó en hablar abiertamente sobre su relación con Paul Michael en su reciente entrevista en ‘El Valor de la Verdad’. La ex de Christian Cueva sorprendió a todos al hacer unas declaraciones sobre su cantante, admitiéndolo que lo veía como su colágeno. Sin rodeos, esta explicó cómo es su relación con su saliente.

Pamela López no tuvo reparos en abrir su corazón y hablar sin tapujos sobre su relación con el cantante Paul Michael en la última emisión de ‘El Valor de la Verdad’. En una entrevista reveladora con Beto Ortiz, la ex de Christian Cueva respondió a una pregunta directa sobre si veía al cantante como su "colágeno", y su respuesta fue clara: “Sí, es energía, es una inyección de energía, de alegría, es un conjunto de adrenalina”.

Pamela no escatimó detalles al explicar lo que Paul aporta a su vida: “Él trae colágeno a mi vida y yo lo disfruto, lo absorbo (No se duerme a la mitad), fluyen tantas cosas, tanta química, son tantas cosas que tiene Paul que trae cosas positivas a mi vida”. La exesposa del futbolista no escondió la admiración y el afecto que siente por Paul, a quien considera una fuente de energía.