El futbolista Christian Cueva provocó una ola de reacciones al sorprender a su pareja sentimental, Pamela Franco , con una romántica publicación en redes sociales. Sin embargo, el 'Aladino' no imaginó que sería expuesto por un cibernauta, quien reveló que las emotivas palabras no eran de su autoría, sino que habían sido copiadas de otra fuente.

El futbolista peruano compartió un video en el que aparece junto a Pamela Franco, mostrándose cariñoso con ella. Junto al clip, añadió un emotivo mensaje: "Espero que sepas que no solo estoy para besos y risas. Estoy y estaré en tus guerras, en tus lágrimas y naufragando en cada una de tus tormentas ", comienza el mensaje.

“Y entonces me sentirás a tu lado justo en esos momentos en los que te sientas desfallecer, y me quedaré a luchar por ti con menos orgullo y más amor, porque no estoy aquí para un rato, estoy aquí para toda la vida. Te amo", agrega el texto de Christian Cueva.