Durante su aparición en el programa ‘Espectáculos de verano’ el pasado enero, Alejandra Baigorria dejó claro que Onelia Molina no figuraba en la lista de invitados a su boda. La empresaria explicó que prefería evitar presencias negativas, afirmando que no quería “gente mala vibra” en su celebración.

“No es que exista una lista negra, solo que es complicado en el caso de Mario (Irivarren) porque él es mi amigo y está con Onelia. Lo invitó a él, pero a ella no, pues no deseo que asista gente que con su vibra no me va a desear lo mejor en mi boda”, sostuvo.