Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Marcia Succar, esposa de Carlos Zambrano, toma drástica decisión tras denuncia por presunto abuso

Daniela Darcourt renueva su look este verano con impactantes trenzas africanas

Daniela Darcourt sorprende en redes con trenzas africanas, dejando atrás su melena y apostando por la tendencia que Zendaya adora este verano.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Daniela Darcourt renueva su look este verano con impactantes trenzas africanas
    Daniela Darcourt deslumbra en su show con trenzas africanas y estilo fresco de verano.
    Daniela Darcourt renueva su look este verano con impactantes trenzas africanas

    Daniela Darcourt ha dejado a sus fans boquiabiertos con un cambio de look audaz. La popular salsera peruana, conocida por su melena oscura y media, reapareció en Instagram luciendo largas trenzas africanas, sumándose a la tendencia que arrasa este verano.

    Su publicación recibió elogios y comentarios celebrando su versatilidad y estilo. Descubre por qué este peinado se ha convertido en el favorito de las celebridades y marca pauta en la temporada.

    wapa.pe

    LEE MÁS: ¡Al estilo Magaly Medina! La tendencia de pañuelos en la cabeza que le da vida a cualquier outfit

    Daniela Darcourt sorprende con trenzas africanas en su último show

    A través de su Instagram, Daniela Darcourt sorprendió en el escenario, no solo con su melodiosa voz, sino también con un cambio de look inesperado. La cantante, que usualmente luce su cabello sujeto o al natural, ahora se muestra con largas trenzas africanas, un estilo tropical ideal para la temporada primavera-verano.

    wapa.pe

    Este peinado resalta sus facciones y aporta frescura a su imagen, convirtiéndose en un complemento perfecto para los días soleados. Fans y seguidores aplaudieron su versatilidad, destacando que este look no solo está en tendencia, sino que refleja la personalidad audaz y moderna de la salsera.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: Melanie Martinez reaparece renovada y apuesta por balayage, la tendencia beauty del 2026

    Trenzas africanas: el peinado veraniego que marca tendencia

    Las trenzas africanas se han consolidado como el peinado estrella del verano gracias a su versatilidad y estilo fresco. Este look no solo protege el cabello del sol y la humedad, sino que también aporta un aire tropical y moderno a cualquier outfit. Perfectas para eventos al aire libre o paseos urbanos, las trenzas realzan las facciones y permiten jugar con largos, colores y accesorios. Su popularidad en temporada de calor se debe a que combina comodidad, estilo y un toque audaz, convirtiéndose en el must de la temporada.

    wapa.pe

    Celebridad que deslumbra con trenzas africanas en cada presentación

    Zendaya se ha convertido en un ícono de estilo gracias a su audacia con las trenzas africanas. La actriz apuesta por este peinado tanto en alfombras rojas como en su día a día, demostrando su versatilidad. Este look no solo resalta sus rasgos, sino que también marca tendencia, inspirando a fans y amantes de la moda a incorporar las trenzas africanas como un must en sus outfits veraniegos.

    SOBRE EL AUTOR:
    Daniela Darcourt renueva su look este verano con impactantes trenzas africanas
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Daniela Darcourt renueva su look este verano con impactantes trenzas africanas

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;