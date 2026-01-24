Daniela Darcourt sorprende en redes con trenzas africanas , dejando atrás su melena y apostando por la tendencia que Zendaya adora este verano.

Daniela Darcourt ha dejado a sus fans boquiabiertos con un cambio de look audaz. La popular salsera peruana, conocida por su melena oscura y media, reapareció en Instagram luciendo largas trenzas africanas, sumándose a la tendencia que arrasa este verano.

Su publicación recibió elogios y comentarios celebrando su versatilidad y estilo. Descubre por qué este peinado se ha convertido en el favorito de las celebridades y marca pauta en la temporada.

Daniela Darcourt sorprende con trenzas africanas en su último show

A través de su Instagram, Daniela Darcourt sorprendió en el escenario, no solo con su melodiosa voz, sino también con un cambio de look inesperado. La cantante, que usualmente luce su cabello sujeto o al natural, ahora se muestra con largas trenzas africanas, un estilo tropical ideal para la temporada primavera-verano.

Este peinado resalta sus facciones y aporta frescura a su imagen, convirtiéndose en un complemento perfecto para los días soleados. Fans y seguidores aplaudieron su versatilidad, destacando que este look no solo está en tendencia, sino que refleja la personalidad audaz y moderna de la salsera.

Trenzas africanas: el peinado veraniego que marca tendencia

Las trenzas africanas se han consolidado como el peinado estrella del verano gracias a su versatilidad y estilo fresco. Este look no solo protege el cabello del sol y la humedad, sino que también aporta un aire tropical y moderno a cualquier outfit. Perfectas para eventos al aire libre o paseos urbanos, las trenzas realzan las facciones y permiten jugar con largos, colores y accesorios. Su popularidad en temporada de calor se debe a que combina comodidad, estilo y un toque audaz, convirtiéndose en el must de la temporada.

Celebridad que deslumbra con trenzas africanas en cada presentación