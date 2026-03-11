“The Pitt” estrena episodio 9 en HBO Max: drama médico con Noah Wyle sube la tensión en el hospital

“The Pitt” estrena episodio 9 en HBO Max: drama médico con Noah Wyle sube la tensión en el hospitalÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La serie médica 'The Pitt', una de las producciones originales más comentadas de HBO Max, continúa ganando seguidores con el estreno de su noveno episodio, disponible ya en la plataforma de streaming.
¿Qué pasó en el episodio 9 de 'The Pitt'?
El episodio 9 eleva la tensión dentro del hospital cuando un error en la atención de uno de los pacientes de la doctora Javadi expone las dificultades que enfrenta el centro médico para operar con recursos limitados.
La situación obliga al equipo a replantear su forma de trabajo en medio de un entorno cada vez más caótico.
Ante este escenario, Dana Evans toma una decisión inesperada: buscar ayuda externa y contactar a un especialista con experiencia en hospitales con infraestructura precaria.
Nuevos casos médicos complican la situación
Mientras el equipo intenta reorganizarse, varios casos críticos comienzan a llegar al hospital.
Uno de los más impactantes involucra a una persona gravemente herida tras un accidente con fuegos artificiales, un caso que obliga al personal médico a actuar con rapidez y coordinación.
Al mismo tiempo, la doctora King enfrenta una citación legal que agrega presión adicional a un equipo que ya trabaja al límite de su capacidad.
La combinación de emergencias médicas, conflictos internos y problemas legales convierte este episodio en uno de los más intensos de la temporada.
¿Dónde ver 'The Pitt'?
El episodio 9 de 'The Pitt' ya está disponible en HBO Max. La plataforma estrena un nuevo episodio cada jueves a las 9.00 p. m.