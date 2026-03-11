Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ES OFICIAL | Senamhi ALERTA que lluvias de moderada a FUERTE INTENSIDAD no se detendrán por 45 días

“The Pitt” estrena episodio 9 en HBO Max: drama médico con Noah Wyle sube la tensión en el hospital

Con el ingreso de nuevos casos críticos y presiones legales, la tensión aumenta en el hospital. “The Pitt” promete mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    “The Pitt” estrena episodio 9 en HBO Max: drama médico con Noah Wyle sube la tensión en el hospital
    The Pitt es la serie médica del momento en HBO Max | Foto: HBO Max
    “The Pitt” estrena episodio 9 en HBO Max: drama médico con Noah Wyle sube la tensión en el hospital

    La serie médica 'The Pitt', una de las producciones originales más comentadas de HBO Max, continúa ganando seguidores con el estreno de su noveno episodio, disponible ya en la plataforma de streaming.

    wapa.pe

    PUEDES VER: HBO Max lanza teaser de “Linternas”, la serie de DC Studios protagonizada por Kyle Chandler

    ¿Qué pasó en el episodio 9 de 'The Pitt'?

    El episodio 9 eleva la tensión dentro del hospital cuando un error en la atención de uno de los pacientes de la doctora Javadi expone las dificultades que enfrenta el centro médico para operar con recursos limitados.

    La situación obliga al equipo a replantear su forma de trabajo en medio de un entorno cada vez más caótico.

    Ante este escenario, Dana Evans toma una decisión inesperada: buscar ayuda externa y contactar a un especialista con experiencia en hospitales con infraestructura precaria.

    Nuevos casos médicos complican la situación

    Mientras el equipo intenta reorganizarse, varios casos críticos comienzan a llegar al hospital.

    Uno de los más impactantes involucra a una persona gravemente herida tras un accidente con fuegos artificiales, un caso que obliga al personal médico a actuar con rapidez y coordinación.

    Al mismo tiempo, la doctora King enfrenta una citación legal que agrega presión adicional a un equipo que ya trabaja al límite de su capacidad.

    La combinación de emergencias médicas, conflictos internos y problemas legales convierte este episodio en uno de los más intensos de la temporada.

    ¿Dónde ver 'The Pitt'?

    El episodio 9 de 'The Pitt' ya está disponible en HBO Max. La plataforma estrena un nuevo episodio cada jueves a las 9.00 p. m.

    SOBRE EL AUTOR:
    “The Pitt” estrena episodio 9 en HBO Max: drama médico con Noah Wyle sube la tensión en el hospital
    Flavia Paredes

    Me gusta el cine más que el streaming. Egresada de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Soy parte de GLR desde el 2017 en marcas como La República y Wapa.pe

    Lo último en Wapa

    Serie completa de "Tu lugar es a mi lado" en español: dónde ver la historia colombiana

    Élite: seis preguntas que la temporada 4 debe responder

    Élite: seis preguntas que la temporada 4 debe responder

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    Soho Color Salón & Spa

    Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

    PRECIO

    S/ 99.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;