VER 'What If?', temporada 3 CAPÍTULO 1 en español latino: LINK para ver la serie de Marvel

La serie animada de Marvel, "What If…?", regresa con su temporada 3. Con un total de ocho episodios, explorará nuevas aventuras en el multiverso.

Tras un año de espera, la serie sobre aventuras multiversales, "What If…?" de Marvel, está de regreso. Con una entrega de ocho capítulos, los capítulos nos llevarán a través de escenarios imaginables donde los Vengadores tendrán que enfrentarse a letales enemigos. En esta nota te digo cómo y dónde ver los nuevos episodios.

Tráiler de 'What if', temporada 3

Durante 8 días, Marvel revela nuevos capítulos de su popular serie animada. El retorno de los héroes del UCM ya es un hecho.

LINK para ver el capítulo 1 de 'What if 3'

Al ser una serie exclusiva de Disney Plus, el capítulo 1 de 'What if' 3 se podrá ver por ese streaming. Si quieres ver el episodio, INGRESA A ESTE LINK.

¿Cuándo sale la temporada 3 de 'What If', capítulo 1?

El estreno de la temporada 3 de 'What if' es el domingo 22 de diciembre de 2024. A partir de esta fecha, y por ocho días consecutivos, Disney Plus emitirá un episodio nuevo.

¿De qué trata la temporada 3 de 'What if?'?

La temporada final de “What If…?” está lista para darnos sorpresas. Gracias al tráiler sabemos que veremos por primera vez a Tormenta de los X-Men, lo que marca un crossover significativo para la serie. Además, veremos personajes como Agatha Harkness, Echo, Hulk, Red Guardian, The Watcher e incluso el favorito de los fanáticos, Howard el pato.

La temporada 3 de 'What if?' volvió a Disney Plus

Guía de capítulos de 'What if?', temporada 3

Para gusto de los fans, Disney Plus anunció que la temporada 3 de “What If…?” tendrá un total de 8 capítulos. Estas son las fechas de estreno.