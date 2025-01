¿Por qué siempre te sientes cansado? Expertos de Harvard revelan lo que hay detrás de este hecho

El cansancio persistente es un síntoma frecuente, especialmente a medida que se avanza en edad. Sus causas pueden ser diversas: desde el estrés y la falta de descanso hasta el agotamiento físico , la monotonía o incluso trastornos emocionales como la depresión. Sin embargo, lo que muchos no saben es que este malestar puede estar relacionado con una deficiencia nutricional.

Un estudio reciente publicado en la revista The Lancet - Global Health, realizado por investigadores de la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard, destaca que más de la mitad de la población mundial no está recibiendo los micronutrientes esenciales para una buena salud. Este hallazgo pone en evidencia la prevalencia de la malnutrición, que no siempre se manifiesta como un déficit calórico, sino como la falta de vitaminas y minerales específicos.