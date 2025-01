La revolución tecnológica ha traído consigo avances sorprendentes, que han transformado nuestra vida cotidiana y mejorado aspectos clave como la comunicación y el acceso a la información. Los smartphones , en particular, se han convertido en herramientas indispensables , permitiéndonos realizar llamadas, enviar mensajes, navegar por Internet y acceder a redes sociales, entre muchas otras funciones. Sin embargo, a medida que nos beneficiamos de sus ventajas, también emergen preocupaciones sobre los posibles riesgos para nuestra salud.

Estos dispositivos han cambiado nuestra forma de interactuar con el mundo, facilitando la conexión instantánea con cualquier persona, sin importar la distancia. Pero con estos avances, también han surgido problemas que no podemos ignorar. A pesar de que en un principio los smartphones parecían una bendición tecnológica , su uso excesivo ha comenzado a generar efectos secundarios alarmantes en la salud física y mental de los usuarios.

Tras múltiples estudios realizados por investigadores de renombre, se ha concluido que no existe evidencia científica que vincule el uso de teléfonos móviles con el desarrollo de cáncer. El Instituto Nacional del Cáncer ha afirmado que aunque los teléfonos emiten radiación en el espectro no ionizante, esta radiación es tan baja que no tiene el poder de alterar el ADN o causar daños genéticos que puedan conducir a un cáncer.