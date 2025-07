Genís Matabosch, director del espectáculo y autodenominado creador del show, negó rotundamente lo ocurrido. “No es cierto, este señor no toca el cu** de alguien. No es así, porque yo he creado el show”, afirmó, minimizando lo sucedido. Además, intentó justificar al elenco con una frase que causó indignación: “Los chicos no las conocen a ustedes. No saben quién es popular aquí”, según se observa en un video difundido por una de las amigas que acompañaban a Korina.