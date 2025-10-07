Yahaira Plasencia no puede más y envía DESGARRADOR MENSAJE en medio del anuncio de BODA de Farfán

Después de que se diera a conocer la próxima boda de Jefferson Farfán con Xiomy Kanashiro , Yahaira Plasencia recurrió a sus redes sociales para compartir un mensaje cargado de emoción.

La cantante Yahaira Plasencia compartió un mensaje en su cuenta de Instagram que rápidamente llamó la atención. La publicación, relacionada con la reciente noticia del compromiso de su expareja Jefferson Farfán, provocó una serie de comentarios y especulaciones sobre el momento emocional que atraviesa la artista.

Yahaira Plasencia comparte doloroso mensaje

“Gracias padre mío por cada bendición, dame fuerzas para seguir adelante, no me sueltes de tus manos por favor señor”, escribió la artista peruana. Cabe mencionar que la salsera también se encuentra enfocada en su próxima presentación en Telemundo, lo que representa una nueva etapa en su carrera profesional.

¿Cómo reaccionó el entorno de Jefferson Farfán ante su próxima boda?

El anuncio del compromiso fue revelado durante el podcast Enfocados, cuando Roberto Guizasola, amigo y excompañero de Farfán, contó que “La Foquita” estaba enamorado y con planes de matrimonio.