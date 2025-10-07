Los vecinos de Pamela López alertaron sobre la situación a través de WhatsApp, compartiendo imágenes de los extraños y expresando su preocupación por la seguridad.

Vecinos alertaron por hombres que intentaron ingresar al edificio de los padres de Pamela López

La tensión se apoderó del edificio donde viven los padres de Pamela López, luego de que un grupo de hombres desconocidos apareciera afirmando ser los nuevos propietarios del departamento que Christian Cueva habría vendido sin el consentimiento de su aún esposa.

De acuerdo con el relato de la empresaria, el inmueble había sido adquirido años atrás gracias al apoyo de su padre, quien ofreció el departamento a un precio especial para ayudar a la pareja. Sin embargo, López aseguró que el futbolista decidió venderlo a terceros sin informarle, lo que generó un profundo malestar en su familia y un susto entre los vecinos.

Las alarmas se encendieron cuando, a través del grupo de WhatsApp del edificio, varios residentes comenzaron a reportar la presencia de sujetos sospechosos en los alrededores. Algunos incluso compartieron imágenes que mostraban a los hombres vigilando la entrada y esperando la oportunidad para ingresar.

"Vecinos, estos chicos están sospechosos fuera del edificio, tener cuidado si abren la puerta", escribió una de las vecinas, mientras otros respondían: "¿Y parece que están mirando el edificio, no?", "Sí, tocaron el timbre por acá", "A estar alerta de todo".

Con el pasar de los minutos, uno de los familiares de Pamela López se acercó a hablar con los individuos, quienes aseguraron haber comprado el departamento a Cueva y mostraron documentos para probarlo.

"Mi papá ha ido a ver y me ha indicado lo siguiente: Que se acercó a la puerta haciéndose buscar su llave (no ha ingresado). Dice que se acercaron cuatro personas, entre ellos un abogado que no se identificó y le han informado que Cueva les ha vendido un departamento. Le mostraron una escritura. Ante ello, prefirió no ingresar porque seguro cualquier persona que abra la puerta ellos van a aprovechar para ingresar (...) Me dijo que les avise para que tengan cuidado al ingresar, si son varias personas, fácilmente entran a la fuerza. No se sabe cómo puedan actuar", alertó otro de los residentes.

El hecho generó miedo e indignación entre los vecinos y familiares de Pamela López, quienes exigen explicaciones al futbolista por la venta del inmueble y por haber puesto en riesgo la tranquilidad de sus padres.

Pamela López acusa Christian Cueva de vender su departamento

Pamela López volvió a hacer público su descontento con Christian Cueva tras una nueva polémica que involucra al futbolista. Desde sus redes sociales, la empresaria denunció que su aún esposo habría vendido el departamento que ambos adquirieron gracias al apoyo económico de su padre, sin su consentimiento y a un precio muy por debajo del real.

La también animadora de eventos recordó que en 2017 su padre decidió ayudarlos vendiéndoles uno de los departamentos de su edificio “a precio de costo”. No obstante, pese a las facilidades familiares, el jugador de Emelec no pudo cubrir la inicial, por lo que ella se vio obligada a buscar una salida.

“Como se puede ser tan miserable en la vida, no te bastó ser infiel con medio Lima, golpearme, no pasar pensión por casi un año, ahora sigues causando daño con tus artimañas sucias, con gente sucia. (...) En el 2012 mi padre adquiere un inmueble y con mucho esfuerzo construyó un edificio multifamiliar del cual un departamento nos vendió a precio de costo a manera de inversión en el año 2017 y como no tenías para la inicial, yo resolví con mi familia para poder pagar esa inicial”, relató indignada.