María Pía Copello celebró los 11 años de su hija Catalina con una fiesta temática Coachella, llena de estilo y tendencias de moda actuales.

María Pía Copello celebró a lo grande el cumpleaños de su hija Catalina. | Composición Wapa | Instagram

María Pía Copello, reconocida conductora de TV e influencer, celebró a lo grande el cumpleaños de su hija menor, "Catita", quien quiso una fiesta al estilo Coachella. A través de sus redes sociales, madre e hija compartieron detalles del evento, donde deslumbraron con looks veraniegos, botas, brillos y mucho estilo, convirtiendo la celebración en una jornada llena de moda y diversión para todos los asistentes.

María Pía Copello y Catalina brillan con estilo Coachella

A través de su cuenta de Instagram, María Pía Copello compartió con sus seguidores los preparativos de la fiesta de cumpleaños de su hija Catalina, mostrando su tarde de shopping para elegir el outfit perfecto. Junto al video escribió: "Una tarde de búsqueda del outfit para la celebración del cumple de Catita. Mañana estaremos #CoachellaMode".

El sábado 22 de noviembre, madre e hija deslumbraron con looks llenos de estilo y tendencias. Catalina apostó por un conjunto fresco con short denim, polo negro con tirantes, gorro vaquero negro y botas, mientras que María Pía optó por tonos sobrios con short negro, polo beige tejido, sombrero de paja y botas negras, logrando una combinación perfecta entre moda veraniega y elegancia para la temática Coachella.

Tendencias Coachella: estilos audaces que marcan moda festivalera

Coachella se ha convertido en una pasarela de tendencias audaces y polarizadoras que marcan el ritmo de la moda festivalera. Entre las más destacadas está el estilo boho-chic, con flecos, estampados étnicos y accesorios artesanales que evocan libertad y creatividad.