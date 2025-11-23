María Pía Copello celebró a lo grande el cumpleaños 11 de su hija Catalina al estilo CoachellaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
María Pía Copello, reconocida conductora de TV e influencer, celebró a lo grande el cumpleaños de su hija menor, "Catita", quien quiso una fiesta al estilo Coachella. A través de sus redes sociales, madre e hija compartieron detalles del evento, donde deslumbraron con looks veraniegos, botas, brillos y mucho estilo, convirtiendo la celebración en una jornada llena de moda y diversión para todos los asistentes.
LEER MÁS: Magaly Medina rompe estereotipos con look arrollador en jogger y tacos yuten que impacta en redes
María Pía Copello y Catalina brillan con estilo Coachella
A través de su cuenta de Instagram, María Pía Copello compartió con sus seguidores los preparativos de la fiesta de cumpleaños de su hija Catalina, mostrando su tarde de shopping para elegir el outfit perfecto. Junto al video escribió: "Una tarde de búsqueda del outfit para la celebración del cumple de Catita. Mañana estaremos #CoachellaMode".
El sábado 22 de noviembre, madre e hija deslumbraron con looks llenos de estilo y tendencias. Catalina apostó por un conjunto fresco con short denim, polo negro con tirantes, gorro vaquero negro y botas, mientras que María Pía optó por tonos sobrios con short negro, polo beige tejido, sombrero de paja y botas negras, logrando una combinación perfecta entre moda veraniega y elegancia para la temática Coachella.
TAMBIÉN LEER: Melissa Klug reaparece con impactante cambio de look y usuarios quedan en shock al confundirla
Tendencias Coachella: estilos audaces que marcan moda festivalera
Coachella se ha convertido en una pasarela de tendencias audaces y polarizadoras que marcan el ritmo de la moda festivalera. Entre las más destacadas está el estilo boho-chic, con flecos, estampados étnicos y accesorios artesanales que evocan libertad y creatividad.
Los brillos y lentejuelas se imponen para quienes buscan impactar bajo el sol del desierto, mientras los shorts de denim, crop tops y botas vaqueras siguen siendo infaltables para un look fresco y veraniego. Los sombreros de ala ancha y gorras vaqueras completan los outfits, combinando funcionalidad y estilo. Coachella también abraza los colores vibrantes y contrastes inesperados, convirtiéndose en un laboratorio de moda donde las mezclas atrevidas y los detalles originales definen la personalidad de quienes se atreven a destacar.