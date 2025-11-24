Hija mayor de Christian Domínguez brilla como modelo y arrasa en redes con outfit veraniegoÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Camila Domínguez, de 17 años e hija mayor de Christian Domínguez, deslumbra como nueva modelo de la colección verano 2026 de Alejandra Baigorria. La empresaria anunció su selección a través de un video en redes, y tras semanas de expectativa, Camila cautivó en la reciente sesión de fotos mostrando looks ultraveraniegos que destacan su estilo fresco y juvenil, consolidándose como el nuevo rostro de la marca.
Camila, hija mayor de Christian Domínguez deslumbra como modelo
Bajo la guía de Alejandra Baigorria, Camila Domínguez sorprende nuevamente al transformar su característico cabello castaño oscuro en un moderno estilo morena iluminada. Este cambio incorpora reflejos cálidos estratégicamente colocados que aportan luminosidad, profundidad y un aire fresco, complementando perfectamente su tono de piel.
La tendencia, que seguirá vigente en 2026, realza las facciones, genera movimiento visual y ofrece un acabado natural con sofisticación. Con este nuevo look, Camila no solo refresca su imagen, sino que también se adapta a uno de los estilos más populares y demandados en salones de belleza, consolidándose como referente de moda capilar juvenil.