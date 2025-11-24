Camila , hija de Christian Domínguez y Melanie Martínez, conquista el modelaje con la marca de Alejandra Baigorria, ganándose elogios en redes.

Camila, hija mayor de Christian Domínguez se luce como modelo y arrasa en redes con look fresco y chic. | Composición Wapa | Instagram

Camila Domínguez, de 17 años e hija mayor de Christian Domínguez, deslumbra como nueva modelo de la colección verano 2026 de Alejandra Baigorria. La empresaria anunció su selección a través de un video en redes, y tras semanas de expectativa, Camila cautivó en la reciente sesión de fotos mostrando looks ultraveraniegos que destacan su estilo fresco y juvenil, consolidándose como el nuevo rostro de la marca.

Camila, hija mayor de Christian Domínguez deslumbra como modelo

Hija de Christian Domínguez sorprende con radical cambio de look en tendencia

Bajo la guía de Alejandra Baigorria, Camila Domínguez sorprende nuevamente al transformar su característico cabello castaño oscuro en un moderno estilo morena iluminada. Este cambio incorpora reflejos cálidos estratégicamente colocados que aportan luminosidad, profundidad y un aire fresco, complementando perfectamente su tono de piel.