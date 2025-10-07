Wapa.pe
¿Habrá paro de transportistas este martes 7 de octubre? Gremio anuncia decisión

Pamela López publica impactante foto de su abuela en delicado estado y exige pago a Christian Cueva: “No seas tan lacra”

La empresaria trujillana desató indignación al mostrar el delicado estado de su abuela y exigir a Christian Cueva que salde su deuda familiar.

    Pamela López volvió a arremeter contra Christian Cueva, pero esta vez no por sus hijos, sino por una deuda pendiente con su madre. La empresaria trujillana compartió una foto impactante del delicado estado de salud de su abuela, revelando que el dinero que exige es para cubrir medicamentos y necesidades urgentes de su familia. Su pedido generó gran indignación en redes sociales.

    Pamela López expone a Cueva y revela grave situación familiar

    Pamela López, conocida como ‘Kittypam’, utilizó sus historias de Instagram para exponer públicamente la delicada situación que atraviesa su familia. La empresaria compartió una imagen sensible donde se ve a su abuela muy débil, recostada en cama y conectada a un tubo nasal. Junto a la fotografía, adjuntó un recibo que evidencia un desembolso de 80 mil soles, dinero que habría sido entregado como préstamo.

    Acompañando las instantáneas, López escribió un mensaje directo y contundente hacia su exesposo: “Algún día te vas a arrepentir de todo el daño que has causado a quienes te dieron la mano cuando más lo necesitabas, mi abuela y mi madre necesitan de su dinero para sus medicinas. Ellas aún están vivas, no seas tan lacra y paga tus deudas, el mundo es redondo y acuérdate que todo da vueltas”.

    No obstante, la denuncia no quedó ahí. Minutos más tarde, Pamela difundió presuntas conversaciones en las que solicitaba información sobre el paradero de Christian Cueva, insistiendo en que cumpla con el pago pendiente.

    Finalmente, lanzó un nuevo mensaje en el que precisó: “Ojo el fin de ese dinero fue a parar a manos de tu padre, que no se te olvide eso. Mi madre te prestó como tantas veces con la confianza y buena fe que la caracteriza. Te exhorto a que puedas separar tus problemas legales conmigo y cumplas con una señora que jamás te ha ofendido, nunca. Además acuérdate que tengo todas las pruebas de la doble valorización que se ejecutaba para inflar todo y beneficiarse elegantemente tu propia sangre”, expresó López con firmeza.

