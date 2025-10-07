Nicola Porcella causa polémica en “Montse y Joe” al afirmar que su sangre es mexicana y evita reconciliarse con sus raíces peruanas.

Nicola Porcella volvió a acaparar la atención en redes sociales tras su participación en el programa “Montse y Joe” de Unicable. Durante una dinámica espiritual, el actor peruano evitó reconocer sus raíces y, ante la instrucción de agradecer a su país natal, sorprendió al afirmar que su sangre era “mexicana”. Su declaración provocó risas y asombro en el set, generando opiniones divididas sobre su relación con la identidad peruana.

Porcella causa polémica al negar sus raíces peruanas en TV

El actor peruano Nicola Porcella volvió a generar polémica durante su participación en el programa “Montse y Joe”, donde fue invitado a reflexionar sobre su vida y orígenes. Guiado por una terapeuta, realizó un ejercicio de gratitud hacia su país natal, pero sorprendió al público al evitar pronunciar ciertas frases. Ante la indicación de decir “Mi sangre es peruana”, Nicola respondió: “Mexicana”, provocando silencio y risas nerviosas.

Al insistir la especialista, accedió, aunque con incomodidad. Más adelante, al pedirle afirmar “Mi primer éxito en la vida fue haber nacido en Perú”, Porcella reconoció: “Eso me va a costar”, intentando disimular su tensión. Finalmente, repitió la frase, evidenciando la resistencia del actor a pronunciar palabras que reconocieran sus raíces peruanas, lo que dividió opiniones entre los televidentes.

La escena se convirtió en uno de los momentos más comentados del programa, con el público riendo ante la espontaneidad de Nicola Porcella mientras las cámaras captaban su mezcla de ironía y nervios. La terapeuta buscó mantener el tono emocional: “Y dile: lo agradezco”. Nicola respondió: “Oh, qué lástima… y lo agradezco”, provocando nuevas carcajadas.

Luego, al leer: “Pido permiso para nacer en otros lugares que me permitan crecer”, Porcella contestó entre risas: “Ahora sí, para nacer en otros lugares”, dejando ver que, aunque relajado, el tema del Perú lo tocaba. Al final, la especialista señaló que mantenía un conflicto con la “madre tierra”: “Estabas peleado con la madre naturaleza, la Pachamama”. Nicola reaccionó entre risas: “La Pachamama, güey, de Perú”.

Porcella se vuelve tendencia por negar sus raíces peruanas

El momento de Nicola Porcella afirmando “mi sangre es mexicana” se viralizó rápidamente en redes sociales, generando un debate sobre identidad y pertenencia. Muchos usuarios interpretaron sus palabras como un rechazo a Perú, mientras que otros defendieron al actor, argumentando que fue una reacción espontánea ante la presión del programa. “Te amamos, Nico, y sabemos la tristeza por la que pasaste. Nadie tiene derecho a opinar sobre traumas ajenos”, escribió una seguidora.