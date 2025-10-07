Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
¿Habrá paro de transportistas este martes 7 de octubre? Gremio anuncia decisión

Nicola Porcella niega sus raíces peruanas asegura que “su sangre es mexicana” ante la prensa internacional

Nicola Porcella causa polémica en “Montse y Joe” al afirmar que su sangre es mexicana y evita reconciliarse con sus raíces peruanas.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Nicola Porcella niega sus raíces peruanas asegura que “su sangre es mexicana” ante la prensa internacional
    Nicola Porcella niega sus raíces peruanas | Composición Wapa | Instagram
    Nicola Porcella niega sus raíces peruanas asegura que “su sangre es mexicana” ante la prensa internacional

    Nicola Porcella volvió a acaparar la atención en redes sociales tras su participación en el programa “Montse y Joe” de Unicable. Durante una dinámica espiritual, el actor peruano evitó reconocer sus raíces y, ante la instrucción de agradecer a su país natal, sorprendió al afirmar que su sangre era “mexicana”. Su declaración provocó risas y asombro en el set, generando opiniones divididas sobre su relación con la identidad peruana.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Magaly Medina critica a Dina Boluarte y muestra apoyo a los transportistas extorsionados: “Defendamos el vivir sin miedo”

    Porcella causa polémica al negar sus raíces peruanas en TV

    El actor peruano Nicola Porcella volvió a generar polémica durante su participación en el programa “Montse y Joe”, donde fue invitado a reflexionar sobre su vida y orígenes. Guiado por una terapeuta, realizó un ejercicio de gratitud hacia su país natal, pero sorprendió al público al evitar pronunciar ciertas frases. Ante la indicación de decir “Mi sangre es peruana”, Nicola respondió: “Mexicana”, provocando silencio y risas nerviosas.

    Al insistir la especialista, accedió, aunque con incomodidad. Más adelante, al pedirle afirmar “Mi primer éxito en la vida fue haber nacido en Perú”, Porcella reconoció: “Eso me va a costar”, intentando disimular su tensión. Finalmente, repitió la frase, evidenciando la resistencia del actor a pronunciar palabras que reconocieran sus raíces peruanas, lo que dividió opiniones entre los televidentes.

    La escena se convirtió en uno de los momentos más comentados del programa, con el público riendo ante la espontaneidad de Nicola Porcella mientras las cámaras captaban su mezcla de ironía y nervios. La terapeuta buscó mantener el tono emocional: “Y dile: lo agradezco”. Nicola respondió: “Oh, qué lástima… y lo agradezco”, provocando nuevas carcajadas.

    Luego, al leer: “Pido permiso para nacer en otros lugares que me permitan crecer”, Porcella contestó entre risas: “Ahora sí, para nacer en otros lugares”, dejando ver que, aunque relajado, el tema del Perú lo tocaba. Al final, la especialista señaló que mantenía un conflicto con la “madre tierra”: “Estabas peleado con la madre naturaleza, la Pachamama”. Nicola reaccionó entre risas: “La Pachamama, güey, de Perú”.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Jefferson Farfán sorprende a todos al anunciar su compromiso con Xiomy Kanashiro: "¡Muy pronto!"

    Porcella se vuelve tendencia por negar sus raíces peruanas

    El momento de Nicola Porcella afirmando “mi sangre es mexicana” se viralizó rápidamente en redes sociales, generando un debate sobre identidad y pertenencia. Muchos usuarios interpretaron sus palabras como un rechazo a Perú, mientras que otros defendieron al actor, argumentando que fue una reacción espontánea ante la presión del programa. “Te amamos, Nico, y sabemos la tristeza por la que pasaste. Nadie tiene derecho a opinar sobre traumas ajenos”, escribió una seguidora.

    Sin embargo, no faltaron críticas: “¿Perdonar sus raíces? ¿La patria tiene la culpa de las decisiones que toma una persona?”, cuestionó un internauta. Porcella, residente en México desde hace algunos años, ha mostrado incomodidad con la prensa peruana tras acusaciones de agresión y ha mencionado en entrevistas que necesitaba un nuevo comienzo. Según él, México le brindó la oportunidad de reconstruir su carrera, lo que explica en parte su emotiva reacción durante el programa.

    SOBRE EL AUTOR:
    Nicola Porcella niega sus raíces peruanas asegura que “su sangre es mexicana” ante la prensa internacional
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Pamela López denuncia que Cueva vendió departamento que les dio su padre: "Mal padre, infiel y lacra como todo lo que te rodea"

    Natalia Málaga revela el impensado monto que gana como mánager de Eva Ayllón: "Recibo 500 soles"

    Christian Domínguez toma radical medida tras potentes declaraciones de su hija en su contra

    Hija de Christian Domínguez sorprende al revelar cómo es su verdadera relación con Pamela Franco: "Por todos lados"

    Emilia Drago compartió la DOLOROSA condición que padece su hija de 5 años con Diego Lombardi: "Requería el uso de arnés"

    Lo más vistos en Farándula

    Gisela Valcárcel deja en shock al anunciar EN VIVO el fin de 'América Hoy': "Este equipo de 'América Hoy' terminó"

    Mamá de la hija de Said Palao destapa la verdadera cara de Alejandra Baigorria tras pesadilla con Macarena

    Farid Ode revela que su hija Gamille vive sola tras enfrentamiento con esposo de Mariella Zanetti

    Abogado de Gustavo Salcedo revela que los hijos de Maju sufren tras escándalo de infidelidad: "Les ha causado un trauma enorme"

    Christian Domínguez expresó su tristeza por las declaraciones de su hija, según Norka Ascue: "Ellos están dolidos"

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Wine Spa

    Limpieza facial : Exfoliación facial + Punta de Diamante + Masaje facial y Más

    PRECIO

    S/ 34.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Madera Labrada Lodge

    Alojamiento para 2 personas + desayunos en Madera Labrada Lodge

    PRECIO

    S/ 129.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;