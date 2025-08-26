Nicola Porcella genera rumores de romance tras ser visto con la modelo argentina Flor Ortola en una discoteca de Lima. Las imágenes muestran una cercanía entre ambos.

El ‘Novio de México’, Nicola Porcella, ha desatado especulaciones sobre un posible nuevo romance luego de ser grabado muy cercano a Flor Ortola en Lima. La modelo argentina y el exchico reality disfrutaron de la noche en un conocido centro nocturno, donde no ocultaron su cercanía. Más tarde, ambos fueron captados saliendo juntos rumbo al departamento de Nicola.

Nicola Porcella y Flor Ortola: las imágenes que desatan rumores de romance

Nicola Porcella vuelve a ser protagonista de titulares luego de ser visto en una conocida discoteca limeña junto a la modelo argentina y exchica reality de 'Esto es Guerra', Flor Ortola. El encuentro ocurrió el pasado sábado 23 de agosto, cuando el ‘Novio de México’ disfrutaba de la noche en compañía de amigos hasta que la joven apareció en su box. Según las imágenes difundidas por 'Amor y Fuego', ambos compartieron varias conversaciones y gestos de cercanía.

El programa de Rodrigo González mostró que, en medio de la fiesta, Flor se dejó ver tomada del cuello de Nicola y, en un momento, aparentemente se dieron un beso lejos de las cámaras. Más tarde, los dos abandonaron juntos la discoteca sin ocultarse, caminando de la mano rumbo a un auto que los trasladó al departamento del exchico reality. Allí pasaron la noche, y a la mañana siguiente, Ortola fue grabada saliendo del lugar alrededor de las 10 a. m.

Hasta ahora, ninguno de los dos ha confirmado si existe una relación sentimental, aunque todo apunta a que ambos estarían disfrutando de su soltería.

Nicola Porcella y Flor Ortola ya habían coincidido antes

Aunque ahora las cámaras los vuelven a vincular, esta no sería la primera ocasión en la que Nicola Porcella y Flor Ortola comparten momentos juntos.