Confirman feriado largo en diciembre con 4 días de descanso seguidos para cerrar el 2025 en Perú

Vientos del sur producirían este comportamiento del clima en las mañanas en Lima: Toma tus precauciones

Lima registra amaneceres fríos y con cielo nublado por efecto de los vientos provenientes del sur; sin embargo, durante las tardes aún se aprecia la presencia de sol.

    Un notable ingreso de vientos del sur provocará en Lima Metropolitana una sucesión de amaneceres fríos y cielo nublado durante la primera mitad de la última semana de noviembre. Según reportes del portal especializado en clima El Tiempo +51, estas condiciones mantendrán las mañanas grises en la capital.

    De acuerdo con lo señalado por El Tiempo +51 en su cuenta de X (antes Twitter), Lima ha registrado varios días con nubosidad persistente y temperaturas bajas en las primeras horas del día.

    wapa.pe

    “Aunque como comentamos, estos últimos días iban a durar menos los nublados. Hacia mediodía se esperaría brillo solar en la capital”, menciona el portal, precisando que la cobertura nubosa suele disminuir hacia el mediodía.

    El informe también alertó sobre un patrón de vientos provenientes del sur que podría prolongar este escenario típico durante las madrugadas y primeras horas de los próximos días, con máximas proyectadas alrededor de los 23 °C.

    El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) explicó que la continuidad de las mañanas frías en Lima Metropolitana y el Callao responde a la interacción de masas de aire frío que avanzan desde el sur.

    Este comportamiento atmosférico mantiene el cielo cubierto al inicio del día, variando luego según la distancia de cada distrito respecto al mar. Los especialistas indicaron que esta fluctuación forma parte de las características habituales de la primavera.

    Distribución del brillo solar

    El pronóstico oficial más reciente de Senamhi detalla cambios en la forma en que se distribuye el brillo solar dentro de la ciudad. “Distritos próximos al mar presentarán brillo solar hacia la tarde, y cielo nublado parcial por la noche; mientras que, distritos alejados del mar esperan brillo solar hacia el mediodía y cielo nublado al atardecer”, señaló la entidad.

    Los distritos costeros como San Miguel, Magdalena del Mar, San Isidro, Miraflores, Barranco y Chorrillos reflejan este comportamiento, influenciado por la humedad y nubosidad asociadas a la cercanía del océano. En la misma línea, la zona de La Perla (Callao) también se ve afectada por este patrón climático.

    Por otro lado, zonas más distantes del litoral como La Molina, Ate, Santa Anita, San Juan de Lurigancho y El Agustino presentan horarios distintos de brillo solar y vuelven a registrar mayor nubosidad hacia el final de la tarde.

    Lloviznas y registros térmicos

    El jueves 20 de noviembre, Lima Metropolitana vivió una de sus mañanas más frías de la temporada, marcada por lloviznas y elevada humedad en sectores del centro y norte de la ciudad.

    Distritos como Rímac, Breña, Jesús María, Cercado de Lima, Lince y Miraflores reportaron lloviznas desde la madrugada, según testimonios compartidos en redes sociales.

    Vecinos de San Martín de Porres e Independencia también mencionaron una sensación térmica más baja en comparación con días anteriores. “Lima amaneció con llovizna primaveral”, relató un usuario en X.

    Según las proyecciones de Senamhi, las mañanas frías se mantendrán en la capital, aunque hasta el cierre del informe no se habían registrado nuevos indicios de lloviznas para lo que resta de la semana.

    Vientos del sur producirían este comportamiento del clima en las mañanas en Lima: Toma tus precauciones
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

