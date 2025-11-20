Wapa.pe
Estas son las 8 regiones del Perú que serán SACUDIDAS por la llegada de TERRIBLE fenómeno desde HOY

Lima despertó con llovizna, humedad e intensa sensación de frío en distintos distritos

Lima amaneció con lloviznas y un marcado descenso de temperatura este 20 de noviembre. El Senamhi explica las variaciones térmicas y el rol de las aguas frías del Pacífico en este inusual clima primaveral.


    Limeños despertaron con cambio radical en el clima. | Composición Wapa
    La capital amaneció este jueves 20 de noviembre con un clima más húmedo y frío de lo esperado para la temporada. Diversos sectores de Lima Metropolitana, especialmente las zonas centro y norte, reportaron lloviznas persistentes desde muy temprano, acompañadas de alta humedad ambiental.

    Distritos como Rímac, Breña, Jesús María, Cercado de Lima, Lince y Miraflores registraron precipitaciones ligeras desde la madrugada. Usuarios en redes sociales también comentaron que en San Martín de Porres e Independencia la sensación térmica fue más baja.
    “Lima amaneció con llovizna primaveral”, publicó un internauta en X (antes Twitter), mientras otros destacaron que la ciudad despertó con un frío más marcado en comparación con días recientes.

    Aunque el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) había anticipado mañanas frescas, esta semana no se habían registrado lloviznas, por lo que el panorama sorprendió a más de un limeño.

    Oscilaciones térmicas durante el día y la noche

    En un reciente informe, el Senamhi explicó que Lima atraviesa una etapa con fuertes contrastes entre las temperaturas diurnas y nocturnas, un comportamiento típico de la primavera.

    El reporte “Monitoreo y umbrales de la temperatura del aire en Lima”, publicado el 17 de noviembre, reveló que la ciudad ha tenido máximas más altas de lo habitual y mínimas por debajo del promedio.

    El 16 de noviembre, la estación de Jesús María registró una máxima de 24,7 °C, considerándose un día cálido para la capital. Otras zonas también mostraron diferencias: 20,7 °C en el aeropuerto internacional, 22,1 °C en Campo de Marte y 23,2 °C en la estación Von Humboldt.

    Durante la noche, el escenario cambió por completo: La Molina marcó 14,4 °C el 16 de noviembre; Jesús María descendió a 15,7 °C y el aeropuerto reportó 16,4 °C la noche del 17 de noviembre. Según el Senamhi, estos valores se ubican “por debajo de los niveles usuales”, intensificando la sensación de frío.

    Factores marinos y monitoreo continuo

    Las estaciones meteorológicas de Lima también evidencian variaciones importantes según el entorno urbano. Por ejemplo, Von Humboldt alcanzó los 27 °C como máxima el 1 de noviembre, mientras que el aeropuerto registró la cifra más baja del mes, con 20,2 °C el día 3.
    En cuanto a las mínimas, Von Humboldt descendió hasta 10,4 °C el 15 de noviembre y el aeropuerto marcó 15,9 °C el 18.

    El Senamhi reafirma que mantiene un monitoreo permanente de temperaturas y precipitaciones para comprender mejor la dinámica climática actual. Entre las causas destacadas, la entidad atribuye estas variaciones a patrones propios de la primavera limeña, donde los días pueden ser cálidos —como los 24,7 °C en La Molina o los 24,3 °C en Jesús María—, mientras que las noches registran valores más fríos, como los 16,4 °C en Callao o los 14,4 °C en La Molina.

    A esto se suma un comportamiento anómalo en la temperatura superficial del mar, con el fortalecimiento de anomalías negativas en la región Niño 1+2. La presencia de aguas frías frente a la costa ecuatoriana y el norte peruano ha influido directamente en las temperaturas ambientales desde Tumbes hasta Lima.

    De acuerdo con el Senamhi, estas variaciones no representan un fenómeno extraordinario, sino que responden a las condiciones típicas del periodo primaveral en la capital peruana.

    ;