Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Sedapal confirma CORTE MASIVO DE AGUA el martes 18 de noviembre

CONFIRMADO | Estas son las 8 regiones del Perú que serán SACUDIDAS por la llegada de TERRIBLE fenómeno desde HOY, según Senamhi

Senamhi lanzó un fuerte comunicando sobre el peligroso fenómeno que llegará a 8 regiones del Perú. Conoce los detalles.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    CONFIRMADO | Estas son las 8 regiones del Perú que serán SACUDIDAS por la llegada de TERRIBLE fenómeno desde HOY, según Senamhi
    Conoce cuáles son las regiones afectadas por terrible fenómeno climático.
    CONFIRMADO | Estas son las 8 regiones del Perú que serán SACUDIDAS por la llegada de TERRIBLE fenómeno desde HOY, según Senamhi

    El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una reciente advertencia sobre un fenómeno climático de riesgo que impactará en ocho regiones del territorio nacional. A lo largo de esta nota encontrarás toda la información clave para entender el alcance de este aviso y las medidas que debes tener en cuenta.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Sedapal anuncia CORTE DE AGUA MASIVO este 19 de noviembre: distritos afectados y horarios del servicio

    ¿Cuáles son las regiones que serán afectadas?

    Según la entidad climática, habrá una disminución en la temperatura diurna, normal a fuerte intensidad en la selva, centro y sur, por la llegada del vigésimo octavo friaje del año. Este evento presentará cobertura nubosa, lluvias y ráfagas de viento de alrededor de 45km/h en las siguientes regiones.

    • Ayacucho
    • Cusco
    • Huánuco
    • Junín
    • Madre de Dios
    • Pasco
    • Puno
    • Ucayali

    Es importante indicar que esta alerta naranja estará activada desde hoy, martes 18 de noviembre, a las 11 de la noche.

    Senamhi en Perú

    El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) se ha posicionado como una entidad ejecutora indispensable dentro del Ministerio del Ambiente, siendo una pieza clave en la gestión y prevención de riesgos en el país. Su labor principal consiste en producir y brindar información precisa y actualizada sobre el estado del tiempo, el comportamiento climático y las condiciones hidrológicas en cada región del Perú.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: ¡ATENCIÓN! Municipalidad de Pueblo Libre abre convocatoria 2025: empleos con secundaria completa y sueldos de hasta S/ 2.500

    Estos datos resultan cruciales para la toma de decisiones, desde la planificación agrícola hasta la preparación frente a eventos meteorológicos severos como friajes, lluvias intensas o variaciones extremas de temperatura que afectan a la población. A través de sus reportes, pronósticos y avisos —entre ellos la reciente alerta naranja— el SENAMHI desempeña un papel determinante en la mitigación de los efectos adversos relacionados con el clima y el agua, trabajando de manera coordinada con autoridades y comunidades.

    SOBRE EL AUTOR:
    CONFIRMADO | Estas son las 8 regiones del Perú que serán SACUDIDAS por la llegada de TERRIBLE fenómeno desde HOY, según Senamhi
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Perú en alerta naranja desde este 18: Senamhi advierte fenómeno peligroso en Lima y 11 regiones

    Sedapal anuncia CORTE DE AGUA MASIVO este 19 de noviembre: distritos afectados y horarios del servicio

    ¡ES OFICIAL! Minedu anuncia vacaciones escolares a nivel nacional para fin de año 2025

    ES OFICIAL | Afiliados a la AFP tendrán TRES OPORTUNIDADES para presentar solicitud si te olvidaste

    CONFIRMADO | Estas son las 8 regiones del Perú que serán SACUDIDAS por la llegada de TERRIBLE fenómeno desde HOY, según Senamhi

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 37.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;