CONFIRMADO | Estas son las 8 regiones del Perú que serán SACUDIDAS por la llegada de TERRIBLE fenómeno desde HOY, según Senamhi
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una reciente advertencia sobre un fenómeno climático de riesgo que impactará en ocho regiones del territorio nacional. A lo largo de esta nota encontrarás toda la información clave para entender el alcance de este aviso y las medidas que debes tener en cuenta.
¿Cuáles son las regiones que serán afectadas?
Según la entidad climática, habrá una disminución en la temperatura diurna, normal a fuerte intensidad en la selva, centro y sur, por la llegada del vigésimo octavo friaje del año. Este evento presentará cobertura nubosa, lluvias y ráfagas de viento de alrededor de 45km/h en las siguientes regiones.
- Ayacucho
- Cusco
- Huánuco
- Junín
- Madre de Dios
- Pasco
- Puno
- Ucayali
Es importante indicar que esta alerta naranja estará activada desde hoy, martes 18 de noviembre, a las 11 de la noche.
Senamhi en Perú
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) se ha posicionado como una entidad ejecutora indispensable dentro del Ministerio del Ambiente, siendo una pieza clave en la gestión y prevención de riesgos en el país. Su labor principal consiste en producir y brindar información precisa y actualizada sobre el estado del tiempo, el comportamiento climático y las condiciones hidrológicas en cada región del Perú.
Estos datos resultan cruciales para la toma de decisiones, desde la planificación agrícola hasta la preparación frente a eventos meteorológicos severos como friajes, lluvias intensas o variaciones extremas de temperatura que afectan a la población. A través de sus reportes, pronósticos y avisos —entre ellos la reciente alerta naranja— el SENAMHI desempeña un papel determinante en la mitigación de los efectos adversos relacionados con el clima y el agua, trabajando de manera coordinada con autoridades y comunidades.