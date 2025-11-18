Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Sedapal confirma CORTE MASIVO DE AGUA el martes 18 de noviembre

¡ATENCIÓN! Municipalidad de Pueblo Libre abre convocatoria 2025: empleos con secundaria completa y sueldos de hasta S/ 2.500

Esta convocatoria municipal es una de las más largas del mes, sobre todo para postulantes sin estudios técnicos o universitarios.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¡ATENCIÓN! Municipalidad de Pueblo Libre abre convocatoria 2025: empleos con secundaria completa y sueldos de hasta S/ 2.500
    Son cuatro vacantes las que anuncian la Municipalidad de Pueblo Libre.
    ¡ATENCIÓN! Municipalidad de Pueblo Libre abre convocatoria 2025: empleos con secundaria completa y sueldos de hasta S/ 2.500

    La Municipalidad de Pueblo Libre lanzó una nueva oportunidad laboral bajo el régimen CAS para noviembre de 2025, dirigida a postulantes con secundaria completa que deseen incorporarse a labores operativas dentro de la Gerencia de Seguridad Ciudadana. En total, se ponen a disposición 12 plazas para diferentes funciones: agentes de serenazgo en diversas jornadas, operadores de videovigilancia y conductores, con sueldos que oscilan entre S/ 1.900 y S/ 2.500.

    Esta convocatoria, vigente hasta el 19 de noviembre de 2025, destaca por ser una de las más amplias del mes dentro del ámbito municipal, especialmente pensada para quienes no cuentan con formación técnica o universitaria. Como en cualquier concurso CAS, se recomienda a los aspirantes revisar cuidadosamente las bases, pues cada puesto incluye requisitos, anexos y formatos específicos que deben ser presentados correctamente.

    wapa.pe

    LEE MÁS: ATENCIÓN | Declaran este miércoles 19 de noviembre DÍA NO LABORABLE: ¿Quiénes se verán beneficiados, según El Peruano?

    ¿Cuáles son las vacantes ofrece la Municipalidad de Pueblo Libre?

    La convocatoria contiene 6 tipos de perfiles, todos bajo contratos CAS y con actividades presenciales en Lima. Conoce más de los puestos laborales:

    Sereno a pie – CAS N° 026
    Vacantes: 2
    Requisito mínimo: Secundaria completa
    Remuneración: S/ 1.900
    Contrato: CAS
    Lugar de trabajo: Lima
    Fecha límite: 19 de noviembre de 2025

    Sereno chofer – CAS N° 027
    Vacantes: 4
    Requisito mínimo: Secundaria completa
    Remuneración: S/ 2.500
    Contrato: CAS
    Lugar de trabajo: Lima
    Fecha límite: 19 de noviembre de 2025

    Sereno motorizado – CAS N° 028
    Vacantes: 2
    Requisito mínimo: Secundaria completa
    Remuneración: S/ 2.200
    Contrato: CAS
    Lugar de trabajo: Lima
    Fecha límite: 19 de noviembre de 2025

    Operador de cámara – CAS N° 029
    Vacantes: 2
    Requisito mínimo: Secundaria completa
    Remuneración: S/ 1.900
    Contrato: CAS
    Lugar de trabajo: Lima
    Fecha límite: 19 de noviembre de 2025

    Sereno para el Grupo de Intervención Rápida (GIR) – CAS N° 030
    Vacantes: 1
    Requisito mínimo: Secundaria completa
    Remuneración: S/ 2.000
    Contrato: CAS
    Lugar de trabajo: Lima
    Fecha límite: 19 de noviembre de 2025

    Sereno guía canino – CAS N° 031
    Vacantes: 1
    Requisito mínimo: Secundaria completa
    Remuneración: S/ 1.900
    Contrato: CAS
    Lugar de trabajo: Lima
    Fecha límite: 19 de noviembre de 2025

    Cada perfil laboral cuenta con su propio documento de bases, donde explican las funciones, conocimientos requeridos, evaluación y anexo de declaraciones juradas. Las personas que postulan deben verificar la carga de los archivos antes de enviar los expedientes.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: ¡ATENCIÓN! Minedu revela quiénes son los docentes que recibirán el aumento salarial 2026

    ¿Cuáles son los requisitos generales para postular?

    Si bien cada plaza tiene condiciones concretas, la municipalidad hace hincapié a los postulantes deben cumplir todos criterios para los procesos CAS, como:

    • Ser mayor de edad.
    • Contar con DNI vigente.
    • No tener impedimentos para contratar con el Estado.
    • Presentar los anexos solicitados en las bases (declaraciones juradas, formatos, CV documentado cuando corresponda).
    • Cumplir el perfil mínimo del puesto, en este caso, secundaria completa para todas las vacantes.
    • Se recomienda revisar cuidadosamente los formatos, pues la omisión de un solo documento puede dejar la postulación fuera del proceso.

    Cada perfil laboral cuenta con su propio documento de bases, donde explican las funciones, conocimientos requeridos, evaluación y anexo de declaraciones juradas. Las personas que postulan deben verificar la carga de los archivos antes de enviar los expedientes.

    ¿Cuáles son los requisitos generales para postular?

    Si bien cada plaza tiene condiciones concretas, la municipalidad hace hincapié a los postulantes deben cumplir todos criterios para los procesos CAS, como:

    • Ser mayor de edad.
    • Contar con DNI vigente.
    • No tener impedimentos para contratar con el Estado.
    • Presentar los anexos solicitados en las bases (declaraciones juradas, formatos, CV documentado cuando corresponda).
    • Cumplir el perfil mínimo del puesto, en este caso, secundaria completa para todas las vacantes.
    • Se recomienda revisar cuidadosamente los formatos, pues la omisión de un solo documento puede dejar la postulación fuera del proceso.
    • Este es el paso a paso para postular

    El municipio de Pueblo Lima busca que la postulación sea sencilla, pero tiene que estar bien documentado. Sigue el paso a paso:

    1. Descargar las bases oficiales

    En la sección de convocatorias del municipio, cada puesto incluye un enlace con el PDF de bases, donde se detalla:

    • Perfil del puesto
    • Competencias
    • Funciones
    • Formatos de declaraciones juradas
    • Cronograma del proceso

    2. Reunir todos los documentos solicitados

    Los postulantes deben completar los anexos, declaraciones juradas y formatos específicos (dependen del puesto). Es importante llenar todos los items y firmar donde corresponda.

    3. Presentar la postulación dentro del plazo

    El envío de documentos se realiza únicamente hasta el 19 de noviembre de 2025.Las bases indican el canal de recepción (mesa de partes física o virtual), el horario permitido y las condiciones de entrega.

    4. Esperar la publicación de resultados

    Una vez cerrado el registro, el municipio publica las evaluaciones en su portal, siguiendo el orden del cronograma:

    • Evaluación curricular
    • Publicación de aptos
    • Entrevista u otras pruebas según el puesto
    • Resultado final y contratación CAS
    SOBRE EL AUTOR:
    ¡ATENCIÓN! Municipalidad de Pueblo Libre abre convocatoria 2025: empleos con secundaria completa y sueldos de hasta S/ 2.500
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Perú en alerta naranja desde este 18: Senamhi advierte fenómeno peligroso en Lima y 11 regiones

    ¡ES OFICIAL! Minedu anuncia vacaciones escolares a nivel nacional para fin de año 2025

    Sedapal anuncia CORTE DE AGUA MASIVO este 19 de noviembre: distritos afectados y horarios del servicio

    ES OFICIAL | Anuncian DNI electrónico GRATIS para este 13 de noviembre: Conoce a los beneficiarios

    "The bear'", temporada 3 CAPÍTULOS COMPLETOS en español latino: LINK para ver serie con Jeremy Allen-White

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 37.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;