¡ATENCIÓN! Municipalidad de Pueblo Libre abre convocatoria 2025: empleos con secundaria completa y sueldos de hasta S/ 2.500

¡ATENCIÓN! Municipalidad de Pueblo Libre abre convocatoria 2025: empleos con secundaria completa y sueldos de hasta S/ 2.500Únete al canal de Whatsapp de Wapa
La Municipalidad de Pueblo Libre lanzó una nueva oportunidad laboral bajo el régimen CAS para noviembre de 2025, dirigida a postulantes con secundaria completa que deseen incorporarse a labores operativas dentro de la Gerencia de Seguridad Ciudadana. En total, se ponen a disposición 12 plazas para diferentes funciones: agentes de serenazgo en diversas jornadas, operadores de videovigilancia y conductores, con sueldos que oscilan entre S/ 1.900 y S/ 2.500.
Esta convocatoria, vigente hasta el 19 de noviembre de 2025, destaca por ser una de las más amplias del mes dentro del ámbito municipal, especialmente pensada para quienes no cuentan con formación técnica o universitaria. Como en cualquier concurso CAS, se recomienda a los aspirantes revisar cuidadosamente las bases, pues cada puesto incluye requisitos, anexos y formatos específicos que deben ser presentados correctamente.
LEE MÁS: ATENCIÓN | Declaran este miércoles 19 de noviembre DÍA NO LABORABLE: ¿Quiénes se verán beneficiados, según El Peruano?
¿Cuáles son las vacantes ofrece la Municipalidad de Pueblo Libre?
La convocatoria contiene 6 tipos de perfiles, todos bajo contratos CAS y con actividades presenciales en Lima. Conoce más de los puestos laborales:
Sereno a pie – CAS N° 026
Vacantes: 2
Requisito mínimo: Secundaria completa
Remuneración: S/ 1.900
Contrato: CAS
Lugar de trabajo: Lima
Fecha límite: 19 de noviembre de 2025
Sereno chofer – CAS N° 027
Vacantes: 4
Requisito mínimo: Secundaria completa
Remuneración: S/ 2.500
Contrato: CAS
Lugar de trabajo: Lima
Fecha límite: 19 de noviembre de 2025
Sereno motorizado – CAS N° 028
Vacantes: 2
Requisito mínimo: Secundaria completa
Remuneración: S/ 2.200
Contrato: CAS
Lugar de trabajo: Lima
Fecha límite: 19 de noviembre de 2025
Operador de cámara – CAS N° 029
Vacantes: 2
Requisito mínimo: Secundaria completa
Remuneración: S/ 1.900
Contrato: CAS
Lugar de trabajo: Lima
Fecha límite: 19 de noviembre de 2025
Sereno para el Grupo de Intervención Rápida (GIR) – CAS N° 030
Vacantes: 1
Requisito mínimo: Secundaria completa
Remuneración: S/ 2.000
Contrato: CAS
Lugar de trabajo: Lima
Fecha límite: 19 de noviembre de 2025
Sereno guía canino – CAS N° 031
Vacantes: 1
Requisito mínimo: Secundaria completa
Remuneración: S/ 1.900
Contrato: CAS
Lugar de trabajo: Lima
Fecha límite: 19 de noviembre de 2025
Cada perfil laboral cuenta con su propio documento de bases, donde explican las funciones, conocimientos requeridos, evaluación y anexo de declaraciones juradas. Las personas que postulan deben verificar la carga de los archivos antes de enviar los expedientes.
NO TE PIERDAS: ¡ATENCIÓN! Minedu revela quiénes son los docentes que recibirán el aumento salarial 2026
¿Cuáles son los requisitos generales para postular?
Si bien cada plaza tiene condiciones concretas, la municipalidad hace hincapié a los postulantes deben cumplir todos criterios para los procesos CAS, como:
- Ser mayor de edad.
- Contar con DNI vigente.
- No tener impedimentos para contratar con el Estado.
- Presentar los anexos solicitados en las bases (declaraciones juradas, formatos, CV documentado cuando corresponda).
- Cumplir el perfil mínimo del puesto, en este caso, secundaria completa para todas las vacantes.
- Se recomienda revisar cuidadosamente los formatos, pues la omisión de un solo documento puede dejar la postulación fuera del proceso.
Cada perfil laboral cuenta con su propio documento de bases, donde explican las funciones, conocimientos requeridos, evaluación y anexo de declaraciones juradas. Las personas que postulan deben verificar la carga de los archivos antes de enviar los expedientes.
¿Cuáles son los requisitos generales para postular?
Si bien cada plaza tiene condiciones concretas, la municipalidad hace hincapié a los postulantes deben cumplir todos criterios para los procesos CAS, como:
- Ser mayor de edad.
- Contar con DNI vigente.
- No tener impedimentos para contratar con el Estado.
- Presentar los anexos solicitados en las bases (declaraciones juradas, formatos, CV documentado cuando corresponda).
- Cumplir el perfil mínimo del puesto, en este caso, secundaria completa para todas las vacantes.
- Se recomienda revisar cuidadosamente los formatos, pues la omisión de un solo documento puede dejar la postulación fuera del proceso.
- Este es el paso a paso para postular
El municipio de Pueblo Lima busca que la postulación sea sencilla, pero tiene que estar bien documentado. Sigue el paso a paso:
1. Descargar las bases oficiales
En la sección de convocatorias del municipio, cada puesto incluye un enlace con el PDF de bases, donde se detalla:
- Perfil del puesto
- Competencias
- Funciones
- Formatos de declaraciones juradas
- Cronograma del proceso
2. Reunir todos los documentos solicitados
Los postulantes deben completar los anexos, declaraciones juradas y formatos específicos (dependen del puesto). Es importante llenar todos los items y firmar donde corresponda.
3. Presentar la postulación dentro del plazo
El envío de documentos se realiza únicamente hasta el 19 de noviembre de 2025.Las bases indican el canal de recepción (mesa de partes física o virtual), el horario permitido y las condiciones de entrega.
4. Esperar la publicación de resultados
Una vez cerrado el registro, el municipio publica las evaluaciones en su portal, siguiendo el orden del cronograma:
- Evaluación curricular
- Publicación de aptos
- Entrevista u otras pruebas según el puesto
- Resultado final y contratación CAS