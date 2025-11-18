¡ATENCIÓN! Municipalidad de Pueblo Libre abre convocatoria 2025: empleos con secundaria completa y sueldos de hasta S/ 2.500

Esta convocatoria municipal es una de las más largas del mes, sobre todo para postulantes sin estudios técnicos o universitarios.

Son cuatro vacantes las que anuncian la Municipalidad de Pueblo Libre.

La Municipalidad de Pueblo Libre lanzó una nueva oportunidad laboral bajo el régimen CAS para noviembre de 2025, dirigida a postulantes con secundaria completa que deseen incorporarse a labores operativas dentro de la Gerencia de Seguridad Ciudadana. En total, se ponen a disposición 12 plazas para diferentes funciones: agentes de serenazgo en diversas jornadas, operadores de videovigilancia y conductores, con sueldos que oscilan entre S/ 1.900 y S/ 2.500.

Esta convocatoria, vigente hasta el 19 de noviembre de 2025, destaca por ser una de las más amplias del mes dentro del ámbito municipal, especialmente pensada para quienes no cuentan con formación técnica o universitaria. Como en cualquier concurso CAS, se recomienda a los aspirantes revisar cuidadosamente las bases, pues cada puesto incluye requisitos, anexos y formatos específicos que deben ser presentados correctamente.

¿Cuáles son las vacantes ofrece la Municipalidad de Pueblo Libre?

La convocatoria contiene 6 tipos de perfiles, todos bajo contratos CAS y con actividades presenciales en Lima. Conoce más de los puestos laborales:

Sereno a pie – CAS N° 026

Vacantes: 2

Requisito mínimo: Secundaria completa

Remuneración: S/ 1.900

Contrato: CAS

Lugar de trabajo: Lima

Fecha límite: 19 de noviembre de 2025

Sereno chofer – CAS N° 027

Vacantes: 4

Requisito mínimo: Secundaria completa

Remuneración: S/ 2.500

Contrato: CAS

Lugar de trabajo: Lima

Fecha límite: 19 de noviembre de 2025

Sereno motorizado – CAS N° 028

Vacantes: 2

Requisito mínimo: Secundaria completa

Remuneración: S/ 2.200

Contrato: CAS

Lugar de trabajo: Lima

Fecha límite: 19 de noviembre de 2025

Operador de cámara – CAS N° 029

Vacantes: 2

Requisito mínimo: Secundaria completa

Remuneración: S/ 1.900

Contrato: CAS

Lugar de trabajo: Lima

Fecha límite: 19 de noviembre de 2025

Sereno para el Grupo de Intervención Rápida (GIR) – CAS N° 030

Vacantes: 1

Requisito mínimo: Secundaria completa

Remuneración: S/ 2.000

Contrato: CAS

Lugar de trabajo: Lima

Fecha límite: 19 de noviembre de 2025

Sereno guía canino – CAS N° 031

Vacantes: 1

Requisito mínimo: Secundaria completa

Remuneración: S/ 1.900

Contrato: CAS

Lugar de trabajo: Lima

Fecha límite: 19 de noviembre de 2025

Cada perfil laboral cuenta con su propio documento de bases, donde explican las funciones, conocimientos requeridos, evaluación y anexo de declaraciones juradas. Las personas que postulan deben verificar la carga de los archivos antes de enviar los expedientes.

¿Cuáles son los requisitos generales para postular?

Si bien cada plaza tiene condiciones concretas, la municipalidad hace hincapié a los postulantes deben cumplir todos criterios para los procesos CAS, como:

Ser mayor de edad.

Contar con DNI vigente.

No tener impedimentos para contratar con el Estado.

Presentar los anexos solicitados en las bases (declaraciones juradas, formatos, CV documentado cuando corresponda).

Cumplir el perfil mínimo del puesto, en este caso, secundaria completa para todas las vacantes.

Se recomienda revisar cuidadosamente los formatos, pues la omisión de un solo documento puede dejar la postulación fuera del proceso.

Este es el paso a paso para postular

El municipio de Pueblo Lima busca que la postulación sea sencilla, pero tiene que estar bien documentado. Sigue el paso a paso:

1. Descargar las bases oficiales

En la sección de convocatorias del municipio, cada puesto incluye un enlace con el PDF de bases, donde se detalla:

Perfil del puesto

Competencias

Funciones

Formatos de declaraciones juradas

Cronograma del proceso

2. Reunir todos los documentos solicitados

Los postulantes deben completar los anexos, declaraciones juradas y formatos específicos (dependen del puesto). Es importante llenar todos los items y firmar donde corresponda.

3. Presentar la postulación dentro del plazo

El envío de documentos se realiza únicamente hasta el 19 de noviembre de 2025.Las bases indican el canal de recepción (mesa de partes física o virtual), el horario permitido y las condiciones de entrega.

4. Esperar la publicación de resultados

Una vez cerrado el registro, el municipio publica las evaluaciones en su portal, siguiendo el orden del cronograma: