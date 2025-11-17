Perú en alerta naranja desde este 18: Senamhi advierte fenómeno peligroso en Lima y 11 regiones

El pronóstico del tiempo del Senamhi abarca una amplia relación de departamentos en situación de riesgo, entre los que se encuentran Á ncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, Moquegua, Puno y Tacna .

Desde el martes 18 de noviembre comenzará un nuevo episodio de aumento de la temperatura durante el día, lo que pondrá en alerta a amplias áreas de la sierra centro y sur, además de sectores de la costa sur, conforme al aviso más reciente del Senamhi. Este evento, que se prolongará hasta la noche del jueves 20, presentará una intensidad entre moderada y fuerte, afectando la radiación solar, la sensación térmica y las actividades realizadas al aire libre.

Según el aviso meteorológico de nivel naranja, la limitada presencia de nubes en las horas centrales permitirá un incremento notable en los niveles de radiación ultravioleta (UV). Asimismo, por las tardes se prevén ráfagas de viento que podrían llegar a los 50 km/h en las zonas más expuestas. Las autoridades solicitan mantener la vigilancia constante sobre este fenómeno, cuya duración será de 61 horas, y cumplir estrictamente las recomendaciones para prevenir afectaciones por el calor extremo.

¿Qué regiones enfrentarán este fenómeno entre el 18 y el 20 de noviembre?

El Senamhi informó que el martes 18 la sierra sur registrará temperaturas máximas que variarán entre 18 °C y 24 °C, valores superiores a los típicos para esta temporada. En simultáneo, las provincias de la costa sur podrían alcanzar hasta 34 °C, incrementando la sensación térmica durante gran parte del día.

El aumento de la temperatura diurna será potenciado por condiciones atmosféricas estables, lo que favorecerá jornadas despejadas y una mayor intensidad de la radiación UV, especialmente entre las 10:00 y las 16:00. Las autoridades aconsejan reducir la exposición al sol, utilizar protector solar adecuado, hidratarse de manera continua y evitar esfuerzos físicos intensos al aire libre en horas de mayor calor.

El aviso meteorológico contempla una amplia lista de departamentos con riesgo, entre ellos: Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, Lima, Moquegua, Puno y Tacna, donde se espera un mayor impacto en poblaciones vulnerables y en sectores productivos como agricultura, ganadería, transporte y salud.

Frente a la alerta naranja, el Senamhi insta a la ciudadanía a informarse por los canales oficiales y seguir las indicaciones de Defensa Civil y autoridades locales. La supervisión del evento se mantendrá hasta que las condiciones térmicas retornen a la normalidad al término del jueves 20 de noviembre.

Vientos extremos y lluvias intensas: alcance, magnitudes y regiones bajo alerta naranja

El Senamhi también señaló que entre el lunes 17 y el miércoles 19 de noviembre se presentará un incremento notable de la velocidad del viento en la sierra centro y sur, razón por la que se emitió el aviso meteorológico N.º 414, clasificado como nivel naranja. Este fenómeno afectará a once regiones —entre ellas Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, Lima, Moquegua, Puno y Tacna—, con vientos sostenidos de 30 km/h en la sierra centro y ráfagas cercanas a 38 km/h en la sierra sur, pudiendo llegar hasta 50 km/h en zonas puntuales.

El segundo evento corresponde al aviso N.º 415, también de categoría naranja, que se desarrollará entre el lunes 17 y el martes 18 de noviembre. Este contempla precipitaciones de distinta intensidad —“lluvia, nieve, granizo y aguanieve”— en la sierra norte, centro y sur. El pronóstico señala acumulados máximos de 15 a 20 mm/día en la sierra norte, 12 a 15 mm/día en la sierra central y entre 12 y 14 mm/día en la sierra sur. Asimismo, se prevén granizadas por encima de los 2800 m s.n.m. y nevadas puntuales sobre los 3900 m, además de descargas eléctricas y ráfagas de viento de hasta 45 km/h.