ES OFICIAL | Minedu CONFIRMA el FIN de las clases escolares 2025 para esta fecha: ¿Antes de lo que imaginas?

El año escolar 2025 establece 36 semanas de clases organizadas en cuatro periodos, además de 8 semanas destinadas a labores de gestión escolar, distribuidas en cinco fases.

Minedu CONFIRMA el FIN de las clases escolares 2025 para esta fecha

El año escolar está llegando a su fin. El calendario del Ministerio de Educación (Minedu) fija las fechas principales para concluir el año académico 2025, y el viernes 19 de diciembre será el último día de clases para los estudiantes, marcando así el cierre oficial de las actividades en todas las instituciones educativas del país.

Entre cada etapa de clases se insertan espacios de gestión que permiten analizar los avances y preparar los contenidos pendientes para los siguientes periodos.

Entre cada etapa de clases se insertan espacios de gestión que permiten analizar los avances y preparar los contenidos pendientes para los siguientes periodos.

¿Cuándo inician las vacaciones para los docentes?

Para los profesores, las responsabilidades continúan luego de que los estudiantes finalizan el año escolar. El último tramo de gestión se desarrollará del 22 al 31 de diciembre, periodo en el que los maestros y especialistas deben completar actividades de cierre y preparar el siguiente año académico.

El cronograma oficial determina fechas claras para el inicio, desarrollo y conclusión del año escolar, garantizando que tanto docentes como estudiantes cuenten con tiempos ordenados para la enseñanza y la gestión institucional.

¿Cuál es la escala de notas?

El sistema educativo emplea una escala específica definida por el Minedu en el Currículo Nacional de Educación Básica. Está integrada por los niveles AD, A, B y C, los cuales permiten identificar de forma precisa el progreso del estudiante en cada competencia al cierre del periodo evaluado.

La promoción, permanencia o necesidad de refuerzo pedagógico dependen del resultado obtenido en cada área. La categoría AD se asigna cuando el alumno demuestra aprendizajes por encima de lo esperado para su edad o grado, reflejando un rendimiento destacado.

La calificación A indica que el estudiante logró el nivel previsto, con desempeño satisfactorio en las actividades y cumplimiento de los estándares correspondientes.

El nivel B aplica a quienes están cerca del nivel esperado, pero requieren apoyo adicional durante un tiempo razonable para afianzar sus aprendizajes. Representa un progreso en camino, aunque aún necesita acompañamiento sostenido.

La categoría C señala que el estudiante alcanzó un desarrollo mínimo de la competencia evaluada. En estos casos, suelen presentarse dificultades que hacen necesario un acompañamiento más profundo y prolongado del docente.