ES OFICIAL | Confirman feriado largo en diciembre con 4 días de descanso seguidos para cerrar el 2025 en Perú

Descubre en qué fecha cae, quiénes pueden tomar los días libres del feriado largo , cómo se remunera en caso de laborarlo y qué otros feriados quedan para finalizar el año.

Confirman feriado largo en diciembre con 4 días de descanso seguidos para cerrar el 2025

El Perú se prepara para vivir el último fin de semana largo del 2025. Desde el sábado 6 hasta el martes 9 de diciembre, los trabajadores —sobre todo del sector público— podrán disfrutar de cuatro días seguidos de descanso, uno de los recesos más esperados del final de año. Esto se debe a que el calendario oficial incluye como feriados la Inmaculada Concepción (8 de diciembre) y la Batalla de Ayacucho (9 de diciembre), los cuales, combinados con el fin de semana, generan una oportunidad perfecta para viajar, pasar tiempo en familia o simplemente relajarse.

Con el año a punto de terminar, este feriado largo aparece como una de las jornadas más destacadas del calendario laboral, en especial para quienes no trabajan sábados ni domingos. Sin embargo, miles de trabajadores del sector privado sí deberán cumplir labores durante el fin de semana si así lo determina su empleador.

¿Por qué se genera un feriado largo?

El lunes 8 de diciembre es feriado nacional por la celebración de la Inmaculada Concepción, mientras que el martes 9 se recuerda la Batalla de Ayacucho, considerada una de las fechas históricas más importantes del país. Ambos días aplican como feriados oficiales para empleados públicos, privados y estudiantes de todos los niveles educativos.

Al unirse con el fin de semana, se forma automáticamente un feriado largo de cuatro días sin que se requiera una norma adicional.

¿Quiénes descansan y cómo se paga si se trabaja?

La legislación establece que quienes trabajen en cualquiera de los feriados nacionales —8 o 9 de diciembre— deben recibir triple pago, siempre que no se otorgue un día de descanso compensatorio.

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) detalla que la remuneración se desglosa en:

El pago correspondiente al feriado.

El pago por el trabajo realizado ese día.

Un monto extra equivalente al 100% por laborar en día feriado.

Si se otorga descanso sustitutorio, ya no corresponde el pago adicional.

Diferencia entre feriado y día no laborable

En el país, ambos conceptos son distintos:

Feriado: obligatorio para el sector público y privado. No se recupera.

obligatorio para el sector público y privado. No se recupera. Día no laborable: dispuesto por el Gobierno, pensado principalmente para el sector público. En el sector privado se aplica solo si la empresa lo decide y las horas deben recuperarse.

Esta diferencia es importante al planificar actividades o viajes.

¿Habrá otro feriado largo en diciembre?

Sí. Además del descanso del 6 al 9 de diciembre, los trabajadores del sector público tendrán otro periodo libre del jueves 25 al domingo 28, ya que el Gobierno declaró el viernes 26 como día no laborable por Navidad.

En el sector privado, ese día será opcional, dependiendo de la decisión de cada empresa.

¿Se vienen cambios en el calendario? El Congreso lo evalúa

Mientras se espera por los feriados de diciembre, el Congreso tiene pendiente revisar proyectos que buscan:

Trasladar algunos feriados a los lunes.

Incorporar nuevos feriados nacionales.