MIRA 'What If?', temporada 3 CAPÍTULO 2 en español latino: LINK para ver la serie de Marvel

La temporada 3 de 'What If?', ambientada en los años 50, presenta a Agatha Harkness en su búsqueda de poder y conexión con los Celestiales.

Agatha Harkness es la protagonista del capítulo 2 de 'What if?' | Foto: Marvel

Ambientada en los años 50, esta vez, 'What if?', temporada 3 capítulo 2, nos presenta a Agatha Harkness como la protagonista, mostrándonos su búsqueda de poderes, lo que la lleva a conocer a los Celestiales. Con la bruja decidida a ser la más grande estrella, ella se unirá a Kingo Sunen. En esta nota te cuento cómo y dónde ver la serie de Marvel.

Durante 8 días, Marvel revela nuevos capítulos de su popular serie animada. El retorno de los héroes del UCM ya es un hecho.

Al ser una serie exclusiva de Disney Plus, el capítulo 1 de 'What if' 3 se podrá ver por ese streaming. Si quieres ver el episodio, INGRESA A ESTE LINK.

¿De qué trata la temporada 3, capítulo 2 de 'What if'?

El episodio 2 nos presenta un pasado alternativo en el que Agatha Harkness (Kathryn Hahn) se convierte en actriz durante la época dorada de Hollywood, mientras sigue buscando obtener más poder. Ella se unirá a Kingo (Kumail Nanjiani), un famoso actor de Bollywood y miembro de los Eternals.

¿Cuándo sale la temporada 3 de 'What If', capítulo 2?

El estreno de la temporada 3 de 'What if', capítulo 2 es el lunes 23 de diciembre de 2024. A partir de esta fecha, y por ocho días consecutivos, Disney Plus emitirá un episodio nuevo.

¿De qué trata la temporada 3 de 'What if?'?

La temporada final de “What If…?” está lista para darnos sorpresas. Gracias al tráiler sabemos que veremos por primera vez a Tormenta de los X-Men, lo que marca un crossover significativo para la serie. Además, veremos personajes como Agatha Harkness, Echo, Hulk, Red Guardian, The Watcher e incluso el favorito de los fanáticos, Howard el pato.

Guía de capítulos de 'What if?', temporada 3

Para gusto de los fans, Disney Plus anunció que la temporada 3 de “What If…?” tendrá un total de 8 capítulos. Estas son las fechas de estreno.