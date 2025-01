Christian Domínguez y Karla Tarazona protagonizaron una acalorada discusión durante la reciente edición de ‘Préndete’. Los conductores se enfrentaron, luego de que Karla acusara a Christian de irse del set por incomodarse de los comentarios sobre sus excompañeras de ‘América Hoy’. El cantante no se calló y le respondió todo, ¿Qué dijo? Te contamos.

¿Qué le dijo Christian Domínguez a Karla Tarazona?

El conductor Christian Domínguez no pudo escapar al ser increpado por sus compañeras Karla Tarazona y Rocío Miranda sobre la razón por la que se molestó en la edición del lunes 20 de enero, luego de que se hablara de sus excompañeras de ‘América Hoy’.

El líder de la Gran Orquesta Internacional no dudó en aclarar que esto no había sido así y que el motivo de su molestia no fue el hecho de que se haya hablado de sus excompañeras, sino el hecho de hostigarlo con preguntas que ya había respondido.

“Yo no me he molestado por eso en ningún momento, cada uno tiene su opinión y eso se respeta (…) a mí no me molesta su opinión y, es más, no pretendo cambiarlas tampoco, acá la molestia es porque ustedes saben mi respuesta, la respondía y seguían preguntándome, ustedes pueden burlarse, no burlarse, es su problema (…) no me he molestado porque han hablado de, mi molestia fue porque me estaban repreguntando en más de una ocasión y me parecía una provocación”, aclaró el conductor en un inicio.

“Me incomodó la actitud (…) acá lo importante es que las cosas se aclaran, encima que me molestó eso, a mí lo que tú quieras, pero no las faltas de respeto, tú no Rocío, ¿Quién me faltó el respeto? Me faltó el respeto Karla”, añadió señalando a Karla Tarazona de haberle faltado el respeto con su actitud.

Para Christian, Karla lo irrespetó y no titubeó en reclamarle: “Por lo que dijo fue todo lo que salió en prensa, ‘Acá no somos franela de nadie’, y ‘me importan tres pepinos’, eso es una falta de respeto. Primero, porque yo nada de lo que pasó es lo que estaba diciendo, es una falta de respeto, es la verdad, pero no lo puedes decir así, está equivocada”, señaló.