Calvin Klein rompe estereotipos y elige una actriz trans, afro y curvi para su nueva campaña

En el marco del mes de Orgullo LGBTQ diversas marcas de moda y diseñadores han lanzado colecciones especiales por esta fecha con el fin de manifestar su apoyo frente a esta comunidad que muchas veces es objeto de discriminación.

Y, en esa línea, una de las marcas que más sorprendió fue Calvin Klein. La destacada marca estadounidense decidió romper todos los estereotipos al escoger a una actriz trans, afro y curvi para su más reciente campaña publicitaria.

Se trata de Jari Jones, una joven que se identifica a sí misma como lesbiana “trans transqueer”. La imagen de la actriz apareció en una enorme propaganda en Nueva York como parte de la iniciativa #ProudInMyCalvins de la firma de ropa.

“Pensé que estar en esta industria, especialmente en el mundo de la actuación, una vez que hiciera la transición, nunca volvería a trabajar. No hubo representaciones reales positivas o de personas trans en revistas, televisión y películas. Pero había algo que constantemente me decía que esto era lo que tenía que hacer para vivir en mi verdad, para ser esencialmente feliz. No había otra opción para mí: vivir mi vida más auténtica o salir de aquí. Con el amor y el apoyo de la comunidad y la familia elegida, elegí mi vida. Me elegí sobre la industria que amaba, me elegí a pesar de lo que la sociedad me decía”, comentó la actriz a Calvin Klein.

Asimismo, Jari Jones agradeció la oportunidad de mostrar su imagen más auténtica y presentar un tipo de cuerpo que por lo general suele ser demonizado, acosado y tildado de feo. Y, además añadió en su cuenta de Instagram que espera que esta colaboración pueda crear esperanza y amor en medio de protestas y movimientos como ‘Black Trans Lives Matter’.

“En esos momentos cruciales, me di cuenta de que cuando tienes un amor inquebrantable y un sistema de apoyo, nada es demasiado grande para conquistar. Lo que encuentro ahora es que he hecho más desde la transición. Siento que cuando sos tu verdadero yo, creas el arte más bello y honesto. Creo que la industria puede reconocer eso y no tienen más remedio que celebrar y elevar ese arte en grandes plataformas. Me alegro de haberme elegido a mí y a todos los demás también se han subido a bordo”, añadió la joven Jari.

De esta forma, iniciativas como ésta ayudan a que se pueda visibilizar la diversidad de cuerpos, razas, tonos de piel y que la moda debe buscar más modelos que no solo representen a pequeños grupos.