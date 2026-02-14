Mávila Huertas se sincera en el podcast de Magaly Medina, revelando las razones que le impidieron ser madre durante su matrimonio con Roberto Reátegui.

La periodista peruana Mávila Huertas se abrió como pocas veces sobre uno de los capítulos más íntimos de su vida personal. Durante una conversación en el podcast de Magaly Medina, compartió detalles sobre las razones que impidieron que la maternidad llegara mientras estuvo casada con Roberto Reátegui.

Mávila Huertas revela por qué no logró ser mamá durante su matrimonio y confiesa lo difícil que fue vivir ese proceso

En medio de la charla, la conductora le consultó directamente si en algún momento decidió no tener hijos. La comunicadora explicó que su deseo de ser madre siempre estuvo ligado a la idea de formar una familia estable y que ese anhelo tomó fuerza únicamente durante su matrimonio.

"¿Tú decidiste en una época de tu vida no tener bebés?", preguntó Magaly. "Sí, yo decidí, ya por tiempo, justo ya casada. Yo siempre vi la maternidad como algo vinculado a una familia formal y la única vez que pensé querer hijos fue cuando me casé con Roberto, porque yo quería un hijo de Roberto y mío, era un objetivo claro, no era un tema de 'yo quiero tener un hijo', era un tema de 'yo quiero tener una familia' y quiero un niño que tenga ADN de este hombre que he elegido y ADN mío, un poquito de él, un poquito de mí. Eso era lo que me atraía de la maternidad y no se me dio", contó Mávila.

Las razones por las que no se concretó la maternidad

La conversación avanzó hacia el motivo por el que ese proyecto de vida no llegó a concretarse. La periodista explicó que la decisión no dependió de un solo factor, sino de un contexto emocional complejo dentro de la relación.

"¿Pero por qué no se dio?", interrogó Magaly y esta le respondió explicando la razón: "No se dio porque creo que él fue un poco renuente, también lo he dicho, él tenía un poco de miedo porque él tenía dos hijos adolescentes en ese momento y no sabía cómo ellos iban a reaccionar"

Además, relató que el proceso fue emocionalmente intenso y lleno de dudas, incluso cuando tomó medidas médicas para preservar su fertilidad. Con el paso del tiempo, reconoce que la decisión fue compartida y que ambos enfrentaron temores y cuestionamientos.