Youna sorprende con romántica declaración a Samahara Lobatón y le pide retomar su relación: "Ya no te veo como amiga"

Samahara Lobatón y Youna sorprendieron en un live juntos, donde el barbero confesó que aún ama a la madre de su hija y quiere volver. ¿Será broma o real?.

¿Nueva oportunidad en puerta? La mediática expareja volvió al ojo público tras compartir un live en TikTok. Durante la transmisión, Youna sorprendió al declarar su amor a Samahara Lobatón, madre de su única hija. Aunque todo se dio en medio de un juego, la influencer, hija de Melissa Klug, no ocultó su sonrisa al escucharlo, en un momento personal complicado tras su supuesta ruptura con Bryan Torres.

Youna se le declara a Samahara y le pide que retomen la relación

Tras hacerse pública la enfermedad de Youna, a la expareja se le ha visto más cercana, entre sonrisas y bromas. En su más reciente live sorprendieron con una inesperada confesión que surgió a raíz de un reto impuesto por sus seguidores. Al parecer, el barbero perdió el desafío y debía hacer una declaración de amor a la influencer, dejando impactados a quienes estaban conectados.

Con música romántica de fondo y entre risas, expresó: “Bueno, Samara, la verdad es que todo ese tiempo que hemos estado conversando eh y todo el tiempo que estamos haciendo de batallas y desde que entré al hospital mis sentimientos se sentían cambiados demasiado y creo que me estoy confundiendo”, señaló al inicio.

El momento se tornó aún más emotivo cuando aseguró que la veía como “más que su amiga”. No obstante, muchos interpretaron sus palabras como parte del reto, sobre todo porque después aclaró que no repetiría lo dicho.

Luego añadió: “Porque ya no te veo como un amiga, ni como la mamá de mi hija, sino que estoy volviendo a sentir todo lo que yo comencé a sentir desde el primer momento en que te conocí. Entonces, por esa razón quiero decirte que lastimosamente tenemos que dejar de hablar”, comentó algo nervioso.

En esa línea, dejó entrever que podrían darse una nueva oportunidad en el futuro, algo que sus seguidores no han dejado de pedir en los comentarios, donde aseguran que aún se ven enamorados pese a los años separados.