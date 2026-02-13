En un reciente live, Melissa Klug reaccionó con humor a un comentario de Youna sobre Bryan Torres, donde se comparó físicamente con él, causando risas entre los presentes.

Samahara Lobatón y Youna siguen causando sensación con sus transmisiones en vivo a través de TikTok. Lo que ellos mismos llaman “la novela turca”, ha generado cientos de reacciones, pues ambos se han encargado de revelar detalles de su romance y hacerse bromas. En uno de los lives, Melissa Klug se hizo presente y no pudo evitar estallar de risa con un comentario haciendo referencia al físico de Bryan Torres.

Melissa Klug se ríe ante burla contra Bryan Torres

A través de TikTok se hizo viral un extracto de la transmisión en vivo de Youna con Samahara Lobatón. En el video se puede escuchar al ex de Samahara hacer un comentario comparándose con Bryan Torres y estas palabras no pasaron desapercibidas por la ‘Blanca de Chucuito’.

“¿Qué se siente pasar de un moreno, guapo de 1.80 a un gordo, chato, bigotón de 1.20? Ja ja ja”, dijo Youna entre risas preguntándole a Samahara Lobatón, quien le reclamó con una risa tímida.

“¡Oye, caramba! Ya te vas de avance”, intervino con una sonrisa tímida, mientras que el barbero se excusaba: “Así pone la gente, ¿qué quieres que haga yo? Señora veo que se está matando de risa, señora”, agregó Youna dirigiéndose a su exsuegra, quien se podía ver en el fondo con su hija Melissa Lobatón atacadas de la risa por el comentario de comparación.

La reacción de Melissa no es de extrañar, pues tras la agresión del salsero contra su hija Samahara, esta se ha mostrado en contra del cantante, dejando en claro su rechazo hacia él y la relación que tenía con la influencer.

Melissa Klug agradeció ruptura de Samahara Lobatón con Bryan Torres

Melissa Klug fue consultada por un diario local sobre su opinión tras enterarse que su hija terminó en diciembre su relación con Bryan Torres. La empresaria chalaca no dudó en mostrarse feliz de que este romance haya llegado a su final.