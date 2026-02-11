Wapa.pe
Melissa Klug sorprendió al aparecer en el live solidario de Samahara y Youna. La empresaria envió un mensaje de apoyo en plena transmisión y el momento se volvió viral.

    La noche tomó un giro inesperado en una de las transmisiones solidarias que vienen realizando Samahara Lobatón y Youna en TikTok. El live, que se ha convertido en un espacio frecuente para impulsar la rifa pro-salud del barbero tras su diagnóstico de leucemia, tuvo una aparición sorpresa que nadie anticipó: Melissa Klug.

    La empresaria irrumpió en la habitación donde su hija conversaba con Youna y su presencia generó una inmediata reacción en el chat, que se llenó de comentarios y emojis en cuestión de segundos. El momento, lejos de generar tensión, fue tomado con humor por el propio influencer.

    El mensaje en vivo que sorprendió a todos

    Apenas notó la presencia de Melissa, Youna lanzó una frase que desató risas en la transmisión: “Enfoca para que se vea a mi suegra”. El comentario relajó el ambiente y confirmó que, al menos frente a cámaras, el trato entre ambos es cordial.

    La intervención de Klug se dio en el contexto del live solidario que Youna viene realizando para recaudar fondos destinados a su tratamiento médico. Durante su breve participación, la empresaria no solo saludó a los seguidores, sino que también alentó a sumarse a la iniciativa.

    Antes de retirarse, dedicó unas palabras directas al barbero que rápidamente se viralizaron: “Que llegues a tu objetivo, que te compren todo. El moradito, ahí está el número. Chau, hijito. Pórtate bien, cuídate. Que Dios te bendiga”.

    El gesto fue interpretado por muchos como una muestra pública de apoyo en medio del delicado momento que atraviesa Youna. Tras su despedida, la transmisión continuó con normalidad, mientras Samahara y el influencer recordaban a sus seguidores la importancia de colaborar con la rifa.

    Youna marca distancia en lo sentimental

    Más allá del momento anecdótico, en anteriores transmisiones Youna dejó en claro que no existe posibilidad de retomar su relación con Samahara. El influencer fue directo al referirse a su vínculo actual.

    “Para tristeza de todos, siempre vamos a seguir siendo padre de Xianna nada más, no va a haber nada entre nosotros, por ningún lado ha habido intención”, afirmó, descartando cualquier reconciliación sentimental.

    Con ello, el barbero enfatizó que su relación con la hija de Melissa Klug se mantiene exclusivamente en el plano parental, priorizando la crianza de su pequeña y enfocándose en su recuperación.

    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    ;