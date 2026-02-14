Mávila Huertas sorprendió al revelar en el pódcast de Magaly Medina que su relación con Roberto Reátegui sigue en marcha, pero viven separados por motivos prácticos.

La periodista Mávila Huertas dejó sorprendidos a los seguidores del pódcast de Magaly Medina al revelar detalles inéditos de su actual relación con Roberto Reátegui. Aunque la pareja retomó su romance, ambos han optado por mantener domicilios separados, una decisión que, según explicó, responde a motivos prácticos y personales.

¿Por qué Mávila Huertas decidió no vivir con Roberto Reátegui?

Durante la conversación, la conductora se mostró curiosa por la dinámica cotidiana de la pareja, lo que dio pie a una revelación que tomó por sorpresa incluso a la propia entrevistadora. "Tú llegas a la casa y seguro que la conversación es riquísima", dijo Magaly y Mávila la atajó: "¿A cuál casa?". "Bueno, ¿ustedes no viven juntos?", preguntó curiosa la 'Urraca' a lo que Mávila respondió: "¡No! living apart together (vivir separados juntos)".

La comunicadora explicó que, tras la separación, se mudó a San Isidro por motivos laborales, ya que le resultaba más práctico movilizarse desde allí. Con el regreso de la relación, evaluaron la posibilidad de volver a compartir vivienda, pero finalmente decidió permanecer en su nuevo hogar por temas de tiempo y calidad de vida, evitando los largos trayectos hacia La Molina.

"Hemos vuelto, claro, lo que pasa es que Roberto es tu vecino, pero yo me mudé durante el tiempo en que nos separamos a San Isidro porque me resultaba mucho más cómodo llegar al canal y cuando empecé a trabajar en dos medios, todavía no podía con el tráfico, perdía mucho tiempo manejando y dije: 'me voy', entonces ahora que hemos vuelto yo le he dicho: 'No hay manera que yo regrese a La Molina porque realmente para efectos prácticos me resulta mucho, valoro mucho más mi tiempo y de verdad esto de manejar 40 minutos", comentó la periodista.

Una relación que se reconstruye paso a paso

Lejos de verlo como una dificultad, la comunicadora aseguró que el modelo de relación que mantienen actualmente funciona bien para ambos. La pareja organiza su tiempo para mantenerse conectada durante la semana y prioriza los encuentros presenciales en momentos específicos.

"No sabemos qué va a pasar, por el momento estamos así, nos funciona porque las circunstancias se han dado así y él mismo reconoce que no podría yo, se me complicaría mucho la vida y no me quiero estresar. En la semana nos damos algún tiempo, pero básicamente nos vemos los fines de semana, nos comunicamos mucho en la semana, pero el fin de semana para nosotros es sagrado", sostuvo.