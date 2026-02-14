Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Difunden video de Laura Spoya riéndose cuando estaba siendo socorrida por bomberos tras accidente

Mávila Huertas sorprende al revelar que no vive con Roberto Reátegui pese a su reconciliación

Mávila Huertas sorprendió al revelar en el pódcast de Magaly Medina que su relación con Roberto Reátegui sigue en marcha, pero viven separados por motivos prácticos.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Mávila Huertas sorprende al revelar que no vive con Roberto Reátegui pese a su reconciliación
    Mávila Huertas habla de su relación con Roberto Reátegui | Composición: Wapa Captura de pantalla
    Mávila Huertas sorprende al revelar que no vive con Roberto Reátegui pese a su reconciliación

    La periodista Mávila Huertas dejó sorprendidos a los seguidores del pódcast de Magaly Medina al revelar detalles inéditos de su actual relación con Roberto Reátegui. Aunque la pareja retomó su romance, ambos han optado por mantener domicilios separados, una decisión que, según explicó, responde a motivos prácticos y personales.

    wapa.pe

    VER MÁS: Las señales estaban ahí: esto decía Hugo García sobre tener un hijo con Alessia Rovegno

    ¿Por qué Mávila Huertas decidió no vivir con Roberto Reátegui?

    Durante la conversación, la conductora se mostró curiosa por la dinámica cotidiana de la pareja, lo que dio pie a una revelación que tomó por sorpresa incluso a la propia entrevistadora. "Tú llegas a la casa y seguro que la conversación es riquísima", dijo Magaly y Mávila la atajó: "¿A cuál casa?". "Bueno, ¿ustedes no viven juntos?", preguntó curiosa la 'Urraca' a lo que Mávila respondió: "¡No! living apart together (vivir separados juntos)".

    La comunicadora explicó que, tras la separación, se mudó a San Isidro por motivos laborales, ya que le resultaba más práctico movilizarse desde allí. Con el regreso de la relación, evaluaron la posibilidad de volver a compartir vivienda, pero finalmente decidió permanecer en su nuevo hogar por temas de tiempo y calidad de vida, evitando los largos trayectos hacia La Molina.

    "Hemos vuelto, claro, lo que pasa es que Roberto es tu vecino, pero yo me mudé durante el tiempo en que nos separamos a San Isidro porque me resultaba mucho más cómodo llegar al canal y cuando empecé a trabajar en dos medios, todavía no podía con el tráfico, perdía mucho tiempo manejando y dije: 'me voy', entonces ahora que hemos vuelto yo le he dicho: 'No hay manera que yo regrese a La Molina porque realmente para efectos prácticos me resulta mucho, valoro mucho más mi tiempo y de verdad esto de manejar 40 minutos", comentó la periodista.

    wapa.pe

    TE INTERESA: ¿Problemas en el paraíso? Mario Hart sorprende con FRÍA respuesta ante inesperado cambio de Korina Rivadeneira

    Una relación que se reconstruye paso a paso

    Lejos de verlo como una dificultad, la comunicadora aseguró que el modelo de relación que mantienen actualmente funciona bien para ambos. La pareja organiza su tiempo para mantenerse conectada durante la semana y prioriza los encuentros presenciales en momentos específicos.

    "No sabemos qué va a pasar, por el momento estamos así, nos funciona porque las circunstancias se han dado así y él mismo reconoce que no podría yo, se me complicaría mucho la vida y no me quiero estresar. En la semana nos damos algún tiempo, pero básicamente nos vemos los fines de semana, nos comunicamos mucho en la semana, pero el fin de semana para nosotros es sagrado", sostuvo.

    Finalmente, la periodista describió esta nueva etapa como una oportunidad para reencontrarse desde otra perspectiva emocional. "Creo que Roberto y yo todavía estamos en una etapa de nuevos novios, incluso nos estamos redescubriendo", sentenció.

    SOBRE EL AUTOR:
    Mávila Huertas sorprende al revelar que no vive con Roberto Reátegui pese a su reconciliación
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Las señales estaban ahí: esto decía Hugo García sobre tener un hijo con Alessia Rovegno

    Mávila Huertas revela por qué no pudo ser mamá durante su matrimonio con Roberto Reátegui: "Fue complicado, difícil de procesar"

    Difunden video de Laura Spoya riéndose cuando estaba siendo socorrida por bomberos tras accidente

    Mamá de Hugo García se pronuncia tras el embarazo de Isabella Ladera y la noticia de que su hijo será papá: ¿Qué dijo?

    Fiorella Cayo dedica conmovedor mensaje a Hugo García e Isabella Ladera tras anuncio de embarazo: "Bendiciones para los 4"

    Lo más vistos en Farándula

    ¿Qué pasó con Rosa Elvira Cartagena? La Miss Perú que mintió sobre el robo de su corona y se alejó del Perú

    Korina Rivadeneira rompe su silencio con duro mensaje tras gesto público de indiferencia de Mario Hart: "Necesito continuar con mi vida"

    Revelan cuál fue el grado de alcohol que habría tenido Laura Spoya en la sangre

    Expareja de Laura Spoya revela que sus hijos no saben nada sobre el accidente de la modelo

    Saliente de Gustavo Salcedo manda fuerte mensaje contra Maju Mantilla: "Todo el Perú se dio cuenta, te jura fidelidad..."

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    Cuponidad Productos

    Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

    PRECIO

    S/ 12.90
    Comprar

    PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

    PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

    PRECIO

    S/ 43.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;