Mario Hart , pareja de Korina Rivadeneira y padre de sus hijos, hizo un comentario que desató la curiosidad en redes sociales.

Korina Rivadeneira sorprendió a sus seguidores en las redes sociales al mostrarse en el salón de belleza haciéndose un cambio de look. La actriz venezolana causó sensación entre sus seguidores, quienes le enviaron muchos mensajes llenándola de elogios. Sin embargo, un detalle se robó la atención y fue la reacción de Mario Hart frente al gran cambio de la madre de sus hijos. ¿Qué hizo?

Korina Rivadeneira cambia de look y así reaccionó Mario Hart

La actriz venezolana Korina Rivedeneira fue al salón de belleza para teñir su cabello y ponerse extensiones. De un tono color chocolate, pasó a una versión más iluminada con extensiones para hacer ver su cabello más largo.

Aunque todos la elogiaron por esto, el comentario de Mario Hart estuvo lejos de elogiar a Korina y por su parte, prefirió llenar de flores la edición del clip. "Cambio sutil, natural y sobre todo un cabello sano para nuestra querida Korina Rivadeneira", se lee en el post publicado por la modelo y que causó una respuesta fría en Mario Hart, pese a ser la pareja de Korina y el padre de sus hijos.

"¡Qué buena edición!", fue la corta frase que escribió el exchico reality y que hizo que otra usuaria le respondiera: "Tienes a la venezolana más hermosa que está en Perú", pero este no reaccionó ni respondió nada ante la aseveración.

Korina Rivadeneira admitió crisis con Mario Hart

Meses atrás, en entrevista con el diario Trome, Korina admitió que, pese a que su relación con el piloto ha sido larga, no ha sido nada fácil y han tenido crisis.

"Para nada (que sea color de rosa el matrimonio). Hemos pasado por la crisis de los 4 años, de los 7 años, tal cual. Es bueno que se presenten (las crisis) porque nos hace autoanalizarnos y ver en qué podemos mejorar", comentó en un inicio.