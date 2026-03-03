Magaly Medina revela la velocidad a la que conducía Adrián Villar en el atropello a Lizeth Marzano. | Composición Wapa

Magaly Medina revela la velocidad a la que conducía Adrián Villar en el atropello a Lizeth Marzano. | Composición Wapa

La muerte de Lizeth Marzano sigue generando preguntas, indignación y nuevas revelaciones. A más de dos semanas del trágico atropello que acabó con la vida de la joven campeona de buceo, el caso vuelve a ocupar el centro del debate público tras la difusión de nuevas imágenes del accidente. Estas grabaciones podrían poner en duda uno de los elementos más controvertidos de la investigación: la velocidad a la que conducía Adrián Villar aquel fatídico día.

Magaly Medina expone el video del momento exacto del atropello a Lizeth Marzano

Las imágenes fueron difundidas por Magaly Medina en su programa Magaly TV La Firme, mostrando un video captado por una cámara de seguridad la noche del 17 de febrero a las 11:17 p.m. En el registro se observa la octava cuadra de la avenida Camino Real, casi desierta y con un ambiente tranquilo, que segundos después se convertiría en escenario de tragedia.

En las imágenes, Lizeth Marzano corre por la vía cuando de repente aparece el vehículo conducido por Adrián Villar, impactándola violentamente. La fuerza del choque hace que el cuerpo de la joven sea lanzado varios metros adelante, una escena que ha causado conmoción. Tras el accidente, un ciclista se detiene al notar lo sucedido y otro vehículo pasa lentamente, mientras el automóvil de Villar no se detiene de inmediato.

Magaly y Lizeth Marzano cuestionan que Adrián Villar condujera a 44 km/h

El resultado del peritaje que indicó que el vehículo circulaba a 44 km/h durante el atropello ha generado gran polémica. Magaly Medina, al mostrar las imágenes, señaló que la velocidad observada en el video no coincide con ese cálculo y cuestionó de manera abierta la validez del informe oficial.

“Miren a la velocidad a la que la embiste Adrián Villar. ¿44 km/h? Todo aquel que maneja dice que eso sería imposible (...) Me parece absurdo que digan que iba a 44 km/h”, señaló la conductora mientras se repetían las imágenes del impacto.

Uno de ellos es Gino Marzano, hermano de la joven deportista fallecida, quien participó en el programa y reiteró la postura de la familia. Visiblemente afectado, aseguró que existen testigos que contradicen el resultado del peritaje. “Testigos desmintieron eso (los 44 km/h), que el carro iba a más de 80 km/h, según su experiencia y según lo que han visto en el momento”, declaró.