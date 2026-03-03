Gino Marzano reveló que su madre sufrió una crisis de salud tras escuchar las declaraciones de Francesca Montenegro y su familia en televisión.

El caso de la joven deportista Lizeth Marzano, quien perdió la vida tras ser atropellada por Adrián Villar, sigue generando conmoción. Esta vez, Gino Marzano, hermano mayor de Lizeth, reveló que su madre sufrió un momento delicado en su salud tras escuchar el testimonio de la familia Montenegro en una reciente entrevista televisiva. La situación refleja el impacto emocional que continúan viviendo los familiares, en medio de la indignación y el seguimiento mediático del caso.

Hermano de Lizeth Marzano revela que su madre sufrió crisis tras declaraciones de la familia Montenegro

En una entrevista con Magaly TV, La Firme, Gino Marzano se refirió a la participación de Francesca Montenegro y sus padres en el programa Sin Rodeos de Panamericana TV, comentando que su familia habría sido prácticamente engañada por Villar y su entorno, quienes, según contaron, acudieron a su vivienda para solicitar ayuda tras el atropello. Este relato fue escuchado por los padres de la deportista fallecida, provocando una fuerte reacción emocional.

“Ayer mi mamá sufrió una crisis, Magaly, por estar escuchando el show de la familia Montenegro. La verdad era tanta inconsistencia entre ellos… donde el padre tiene que ayudar a la hija, que no sé por qué, si tiene 21 años y debe defenderse sola. La verdad es increíble, nos están faltando el respeto, no solamente a nosotros sino a todos los peruanos con tanta impunidad e injusticia”, expresó durante la entrevista con Magaly Medina.

A pesar de la controversia, la familia Montenegro ha buscado deslindar responsabilidades con los Villar, asegurando que desde el inicio le recomendaron a Adrián Villar entregarse a las autoridades. No obstante, el tema sigue generando debate público, ya que Francesca Montenegro podría ser investigada por presunto encubrimiento, tras ser vista junto a Villar horas después del accidente.