Los 4 minutos fatales: Adrián Villar confiesa por qué ATROPELLÓ a Lizeth Marzano tras dejar a Francesca Montenegro

Madre de Lizeth Marzano sufrio crisis tras testimonio de la familia de Francesca Montenegro: “Nos están faltando el respeto”

Gino Marzano reveló que su madre sufrió una crisis de salud tras escuchar las declaraciones de Francesca Montenegro y su familia en televisión.

    El caso de la joven deportista Lizeth Marzano, quien perdió la vida tras ser atropellada por Adrián Villar, sigue generando conmoción. Esta vez, Gino Marzano, hermano mayor de Lizeth, reveló que su madre sufrió un momento delicado en su salud tras escuchar el testimonio de la familia Montenegro en una reciente entrevista televisiva. La situación refleja el impacto emocional que continúan viviendo los familiares, en medio de la indignación y el seguimiento mediático del caso.

    LEE MÁS: Revelan que madre de Adrián denunció a su expareja, Rubén Villar, por chocar su auto y huir: “Por nueva pareja”

    Hermano de Lizeth Marzano revela que su madre sufrió crisis tras declaraciones de la familia Montenegro

    En una entrevista con Magaly TV, La Firme, Gino Marzano se refirió a la participación de Francesca Montenegro y sus padres en el programa Sin Rodeos de Panamericana TV, comentando que su familia habría sido prácticamente engañada por Villar y su entorno, quienes, según contaron, acudieron a su vivienda para solicitar ayuda tras el atropello. Este relato fue escuchado por los padres de la deportista fallecida, provocando una fuerte reacción emocional.

    Ayer mi mamá sufrió una crisis, Magaly, por estar escuchando el show de la familia Montenegro. La verdad era tanta inconsistencia entre ellos… donde el padre tiene que ayudar a la hija, que no sé por qué, si tiene 21 años y debe defenderse sola. La verdad es increíble, nos están faltando el respeto, no solamente a nosotros sino a todos los peruanos con tanta impunidad e injusticia”, expresó durante la entrevista con Magaly Medina.

    TAMBIÉN LEE: Adrián Villar enfurece contra Francesca Montenegro por dejarlo abandonado tras atropello de Lizeth Marzano

    A pesar de la controversia, la familia Montenegro ha buscado deslindar responsabilidades con los Villar, asegurando que desde el inicio le recomendaron a Adrián Villar entregarse a las autoridades. No obstante, el tema sigue generando debate público, ya que Francesca Montenegro podría ser investigada por presunto encubrimiento, tras ser vista junto a Villar horas después del accidente.

    Mientras tanto, el caso continúa acaparando la atención mediática y judicial, y la familia de Lizeth Marzano mantiene su exigencia de justicia, demandando respuestas claras y acciones concretas respecto a lo sucedido, en medio de la indignación ciudadana y la cobertura de los medios.

    SOBRE EL AUTOR:
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

