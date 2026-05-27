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Ricardo Gareca celebra el triunfo de 'Nacho' Buse en Hamburgo con impactante declaración

Ricardo Gareca mostró su admiración por el tenista Ignacio 'Nacho' Buse tras conquistar el título en Hamburgo, subrayando su esfuerzo y dedicación, tal como hizo él al llevar a Perú al Mundial.

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    Ricardo Gareca celebra el triunfo de 'Nacho' Buse en Hamburgo con impactante declaración
    Gareca, recordado por llevar a Perú al Mundial de Rusia 2018, elogió a Buse y le extendió una invitación para unirse a su equipo 'Voraz'.
    Ricardo Gareca celebra el triunfo de 'Nacho' Buse en Hamburgo con impactante declaración

    Ricardo Gareca, conocido técnico del fútbol, expresó su admiración hacia Ignacio 'Nacho' Buse por el campeonato alcanzado en Hamburgo, comparando esta hazaña con cuando él mismo llevó a Perú al Mundial de Rusia 2018.

    “Ser voraz es una actitud y tu Nacho Buse la tenés. Así que los amigos de ‘Voraz’ me pidieron felicitarte por ese tremendo logro mundial en el tenis después de 19 años y quieren que te sumes a nuestro team. ¿Aceptas? Bravo Nacho por devorar sin culpa”, comentó el popular exentrenador de la selección peruana.

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    Conviene recordar que 'Tigre' Gareca es una de las figuras más carismáticas en el ámbito deportivo peruano, habiendo sido fundamental al clasificar al país al Mundial de Rusia tras 36 años. También llevó al equipo a ser subcampeón en la Copa América Brasil 2019.

    Actualmente, Ricardo Gareca actúa como embajador de la marca 'Voraz', respaldándola desde su inicio con su distintiva carisma y conexión con la cultura popular en Perú.

    SOBRE EL AUTOR:
    Ricardo Gareca celebra el triunfo de 'Nacho' Buse en Hamburgo con impactante declaración
    Sergio Mejía

    Editor general de la web del Diario Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP con especialización en Marketing Digital, Gestión de Redes Sociales y Redacción Digital. Cuento con 8 años de experiencia en los medios digitales más importantes del país. Apasionado por el fútbol, la música y el freestyle.

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