Ricardo Gareca celebra el triunfo de 'Nacho' Buse en Hamburgo con impactante declaración

Ricardo Gareca mostró su admiración por el tenista Ignacio 'Nacho' Buse tras conquistar el título en Hamburgo, subrayando su esfuerzo y dedicación, tal como hizo él al llevar a Perú al Mundial.

Gareca, recordado por llevar a Perú al Mundial de Rusia 2018, elogió a Buse y le extendió una invitación para unirse a su equipo 'Voraz'.

Gareca, recordado por llevar a Perú al Mundial de Rusia 2018, elogió a Buse y le extendió una invitación para unirse a su equipo 'Voraz'.

Ricardo Gareca, conocido técnico del fútbol, expresó su admiración hacia Ignacio 'Nacho' Buse por el campeonato alcanzado en Hamburgo, comparando esta hazaña con cuando él mismo llevó a Perú al Mundial de Rusia 2018.

“Ser voraz es una actitud y tu Nacho Buse la tenés. Así que los amigos de ‘Voraz’ me pidieron felicitarte por ese tremendo logro mundial en el tenis después de 19 años y quieren que te sumes a nuestro team. ¿Aceptas? Bravo Nacho por devorar sin culpa”, comentó el popular exentrenador de la selección peruana.

Conviene recordar que 'Tigre' Gareca es una de las figuras más carismáticas en el ámbito deportivo peruano, habiendo sido fundamental al clasificar al país al Mundial de Rusia tras 36 años. También llevó al equipo a ser subcampeón en la Copa América Brasil 2019.