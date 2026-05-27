Ricardo Gareca celebra el triunfo de 'Nacho' Buse en Hamburgo con impactante declaración

Ricardo Gareca celebra el triunfo de 'Nacho' Buse en Hamburgo con impactante declaraciónÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Ricardo Gareca, conocido técnico del fútbol, expresó su admiración hacia Ignacio 'Nacho' Buse por el campeonato alcanzado en Hamburgo, comparando esta hazaña con cuando él mismo llevó a Perú al Mundial de Rusia 2018.
“Ser voraz es una actitud y tu Nacho Buse la tenés. Así que los amigos de ‘Voraz’ me pidieron felicitarte por ese tremendo logro mundial en el tenis después de 19 años y quieren que te sumes a nuestro team. ¿Aceptas? Bravo Nacho por devorar sin culpa”, comentó el popular exentrenador de la selección peruana.
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Conviene recordar que 'Tigre' Gareca es una de las figuras más carismáticas en el ámbito deportivo peruano, habiendo sido fundamental al clasificar al país al Mundial de Rusia tras 36 años. También llevó al equipo a ser subcampeón en la Copa América Brasil 2019.
Actualmente, Ricardo Gareca actúa como embajador de la marca 'Voraz', respaldándola desde su inicio con su distintiva carisma y conexión con la cultura popular en Perú.