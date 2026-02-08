Hugo Lezama, 'Cinesmero', y Romina Delgado se casan y así fue la romántica ceremonia civil

Hugo Lezama , conocido como 'Cinesmero' , se casó por civil con Romina Delgado en una ceremonia íntima. Así fue la boda sorpresa que emocionó a sus seguidores.

El creador de contenido y la periodista pasaron a las filas de los casados. | Hugo Lezema

El creador de contenido Hugo Lezama, conocido en redes como Cinesmero, sorprendió a su comunidad digital al confirmar que ya dio el “sí, acepto”. El influencer contrajo matrimonio civil con Romina Delgado en una ceremonia privada realizada el 7 de febrero, lejos de los flashes y con un círculo reducido de personas cercanas.

El anuncio se viralizó en cuestión de horas y provocó una avalancha de mensajes de felicitación tanto de seguidores como de colegas del medio digital, quienes no esperaban que la pareja oficializara su relación de forma tan discreta.

Una boda íntima y lejos del ruido mediático

La celebración se llevó a cabo en una vivienda acondicionada para la ocasión, donde primó un ambiente cálido, familiar y reservado. A diferencia de otros eventos expuestos en redes, esta vez la pareja optó por cuidar cada detalle en la intimidad. Entre los invitados figuraron rostros conocidos como Carlos Orozco, Macla Villamonte y Alberto Castro, quienes compartieron fragmentos del encuentro en sus historias.

Tras la formalización del matrimonio, los recién casados inauguraron la pista de baile con el tema “Ámame” de El Gran Combo de Puerto Rico, elección que marcó uno de los momentos más emotivos de la noche. Abrazos, sonrisas y gestos espontáneos se repitieron durante la velada, dejando en claro la complicidad que caracteriza a la pareja.

Romina Delgado —conocida en Instagram como Flor Carnal— no ocultó su felicidad y, junto a Lezama, repostearon fotografías y videos tomados por sus amigos. Las imágenes revelaron la sencillez del evento, detalles de la decoración y la cercanía entre los asistentes.

De una propuesta en la playa al matrimonio civil

La historia detrás de esta boda comenzó a consolidarse a finales de 2025. Durante unas vacaciones en Colombia, la pareja decidió recibir el año nuevo frente al mar, escenario elegido por Lezama para dar el gran paso.

El 31 de diciembre, el creador de contenido publicó en Instagram una fotografía que captó todas las miradas: una mano sosteniendo un anillo de esmeralda acompañada del mensaje “Ella dijo que sí”. Con esa imagen, confirmó oficialmente el compromiso y desató una ola de reacciones en redes sociales.

Hugo Lezema y Romina Delgado contrajeron matrimonio. Fuente: Instagram.

Romina respondió con una frase que selló el momento y dejó en evidencia la solidez del vínculo: “Mil veces sí, te amo”. Desde ese anuncio hasta la boda transcurrió poco más de un mes, tiempo en el que ambos compartieron escenas cotidianas de su vida sin adelantar detalles sobre la organización del evento.