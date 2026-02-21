¡Un sueño! La reconocida salsera peruana dio el “sí” en romántica y lujosa fiesta, con orquesta en vivo y varios cambios de vestido.

La salsera peruana Angie Chávez vivió uno de los días más especiales de su vida al casarse con César Earl en una romántica y exclusiva ceremonia. La pareja selló su amor rodeada de familiares, amigos y reconocidos artistas del medio. En redes sociales, los invitados compartieron imágenes inéditas de la celebración, que destacó por su elegancia y el despliegue musical.

Angie Chávez, exintegrante de Son Tentación, se suma a la lista de las casadas

En esta ocasión, la propia Angie Chávez utilizó las historias de su cuenta oficial de Instagram para repostear los videos y fotografías que sus amigos compartieron de su boda. En las imágenes se observa que la exintegrante de Son Tentación no escatimó en detalles y tuvo hasta tres cambios de vestido, con los que se mostró radiante.

Al inicio de la celebración, el momento romántico estuvo a cargo de Jayro Tafur, conocido por su imitación a Django. Más adelante, el ambiente se encendió con la participación de Karibe Band, Randy Feijoo, Septeto Acarey, Zaperoko y Daniela Darcourt, además de un infaltable repertorio de música criolla.

"Y pensar que nos conocemos casi una vida. Orgullosa de la mujer en la que te has convertido. Que bonito verte de blanco, pero sobre todo, feliz. Te adoro mucho mi gringa", fue el mensaje que le dejó Daniela Darcourt a la novia Angie Chávez.

Daniela Darcourt fue la madrina de la boda de Angie Chávez

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el discurso de Daniela Darcourt, quien asumió con orgullo el papel de madrina. La intérprete de Señor Mentira dedicó palabras cargadas de cariño a los recién casados, generando aplausos y lágrimas entre los invitados.