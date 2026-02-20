Natalie Vértiz precisó que su opinión sobre el fast pass de Disney no tuvo ninguna mala intención y expresó su pesar si el comentario generó incomodidad en la hija de Gisela Valcárcel .

Natalie Vértiz volvió a pronunciarse sobre la controversia que surgió con Ethel Pozo tras un comentario relacionado con el fast pass en Disney.

En una entrevista reciente para el pódcast de Magaly Medina, la ex Miss Perú afirmó que en ningún momento buscó incomodar a Pozo y confesó su sorpresa por la reacción que generó lo que consideró solo una broma.

Natalie Vértiz recuerda polémica con Ethel Pozo

Asimismo, la modelo se refirió al reencuentro televisivo entre su esposo, Yaco Eskenazi, y la hija de Gisela Valcárcel, subrayando que lo más importante para ella es preservar la armonía familiar y la estabilidad en el ámbito laboral.

Al ser consultada por Medina sobre el cruce mediático con Pozo, Natalie Vértiz respondió de manera directa:

“Te diré que nunca hubo realmente un fastidio. Yo, más bien, cuando hablé sobre el fast pass de Disney, nunca lo hice con intención de fastidiar a nadie. Solo estaba bromeando, porque sentía que había ese lenguaje entre todos, ese idioma de sarcasmo. Si alguien se picó o no, bueno, lo lamento”, declaró la modelo, remarcando que su comentario fue espontáneo y sin intención de herir.

El inicio de la polémica: ¿fast pass o fastidio?

La controversia se originó cuando Eskenazi contó su experiencia en Disney World y mencionó el precio de los pases rápidos, lo que fue cuestionado en el programa América Hoy por Ethel Pozo.

La conductora sostuvo que ese tipo de gastos no representan la realidad de la mayoría de peruanos. Ante ello, Natalie reaccionó con ironía en redes sociales y dejó entrever que Pozo también gozaba de ciertos privilegios, lo que dio pie a una cadena de respuestas públicas.

“Se sorprende de la casa de la ‘Foca’ cuando su casa es del mismo tamaño. He estado escuchando a Ethel, que no va a Disney, que no paga fast past. Claro que paga, ella paga mega fast pass. ¿Cómo te haces, no? Qué chistosa", comentó entonces en su programa Estás en todas.

Por su parte, Ethel Pozo manifestó rápidamente su molestia, asegurando que se sintió juzgada de forma injusta y negando tener los privilegios que, según ella, Natalie insinuó.

“Que una persona que no me conoce de otro canal hable de mí, como Magaly Medina, no puedo juzgarla porque es su perspectiva y su visión. ¿Pero Natalie? La gente puede pensar que me conoce y que (las cosas que dice son ciertas). Pero no, mi casa no es igual de grande, no estoy fingiendo, no he ido a Disney y no existe el mega fast pass. Si así habla de sus amigas, qué dirá de sus enemigas", expresó en su magazine.