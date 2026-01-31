El animador de Corazón Serrano comunicó a los asistentes que, por precaución, la presentación no podía continuar, destacando la importancia de cuidar la integridad de todos.

La agrupación de cumbia Corazón Serrano paralizó su concierto en Shamboyacu, San Martín dejando a sus fans en vilo por su decisión. Durante su reciente presentación en la selva peruana, la famosa orquesta tuvo que tomar una dura decisión por el bienestar de sus integrantes y del público. ¿Qué pasó?

Lluvias obligan a Corazón Serrano a suspender show por seguridad del elenco

La presentación de Corazón Serrano en Shamboyacu, región San Martín, tuvo que ser interrumpida de manera inesperada debido a las intensas lluvias que azotaron la zona. La situación quedó registrada en varios videos difundidos en TikTok, donde se observa el momento exacto en que el equipo decide priorizar la integridad de todos los involucrados.

En uno de los clips, el animador de la agrupación informa al público que no era posible continuar con el espectáculo, ya que el agua caía con fuerza sobre el escenario, generando un escenario de alto riesgo tanto para las cantantes como para los músicos. Incluso, en otras grabaciones se escucha a las integrantes gritar mientras descendían del escenario, alertadas por la posibilidad de resbalones o accidentes.

“Dedicarles algunas canciones, de poderlos acompañar. Hubiéramos querido seguir, pero el clima no lo permite, miren cómo está, puede pasar cualquier cosa y hay que cuidarnos”, expresó el animador, apelando a la comprensión del público ante la difícil decisión.

Como gesto hacia los asistentes, Corazón Serrano interpretó un último tema antes de retirarse y también habría dado facilidades para la devolución del dinero de las entradas. “Así que, por favor, les pedimos encarecidamente puedan entender. Pueden acercarse por boletería. Les vamos a regalar una canción más y con eso nos despedidos. Muchas gracias”, añadió, cerrando el mensaje con palabras de agradecimiento.

Edwin Guerrero aclara rumores sobre la incorporación de otro cantante en Corazón Serrano

Edwin Guerrero utilizó una transmisión en vivo en TikTok para conversar con los seguidores de Corazón Serrano y adelantar algunos detalles relacionados con la celebración por los 32 años de la agrupación. Durante el streaming, las preguntas no se hicieron esperar y una de las más repetidas estuvo relacionada con la posible llegada de un nuevo integrante al grupo.

El tema cobró mayor relevancia tras el reciente retorno de Edu Baluarte, anunciado a inicios de 2026. Luego de casi dos años, Corazón Serrano volvió a incluir una voz masculina en su alineación oficial, hecho que fue recibido con entusiasmo por sus fans, quienes celebraron su desempeño y presencia en el escenario.

Ante la expectativa generada, varios seguidores quisieron saber si el aniversario serviría como escenario para presentar a otro cantante varón. Frente a ello, Edwin Guerrero fue claro y descartó esa posibilidad, precisando que por ahora la agrupación está concentrada en nuevos proyectos y en seguir fortaleciendo la participación de la actual voz masculina.