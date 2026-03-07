Wapa.pe
URGENTE | ¿Sigue la presencialidad? Colegios privados le dicen no a clases virtuales

¡INSÓLITO! Flavia López protagoniza bochornoso error en Esto es Guerra: dice que 2x2 es 8

En ‘EEG’ , Flavia López, Miss Grand Perú 2025, sorprendió al público y redes tras confundir 2x2, causando revuelo en el set.

    ¡INSÓLITO! Flavia López protagoniza bochornoso error en Esto es Guerra: dice que 2x2 es 8
    Flavia López comete tremendo error en Esto es Guerra y afirma que 2x2 es 8. | Composición Wapa
    ¡INSÓLITO! Flavia López protagoniza bochornoso error en Esto es Guerra: dice que 2x2 es 8

    ¡De no creer! La modelo y Miss Grand Perú 2025, Flavia López, volvió a generar polémica, aunque esta vez no por comentarios sobre Luciana Fuster, sino por protagonizar un bochornoso error en 'Esto es Guerra'.

    Durante un juego de preguntas y respuestas, la joven se confundió al realizar una multiplicación simple, asegurando que 2x2 era 8. Su equivocación provocó gran indignación en el set y rápidamente se volvió viral en redes sociales, causando sorpresa y comentarios de todo tipo.

    Flavia López comete tremendo error en ‘EEG’ y afirma que 2x2 es 8

    En el programa 'Esto es Guerra', los participantes participaron en un segmento donde debían responder preguntas sencillas; en caso de equivocarse, tenían que ducharse con agua fría. Cuando llegó el turno de Flavia López, le hicieron una pregunta simple, pero su respuesta sorprendió a todos.

    "Flavia, vamos que tú puedes, concentrada. La pregunta es la siguiente: ¿Cuánto es 2 por 2?", le preguntó el conductor, y la modelo respondió muy segura: "Ocho".

    La respuesta dejó a todos confundidos e indignados, especialmente a su equipo, por no ser correcta. Incluso, los conductores pidieron que la modelo se duchara sola.

    "¿Qué? ¡No! ¡No! ¡No! No puede ser. No, yo me voy, me voy del programa. ¿Pueden caer ladrillos en esa ducha por favor? ¿Se puede duchar sola? Se ducha sola. Ya mucho, que diga que 2 por 2 es 8 es mucho ya", comentaron en vivo durante el programa.

    Flavia López y su reacción ante el beso de Rosángela y Patricio Parodi

    La misma edición de Esto es Guerra dejó otro momento que llamó la atención: el beso entre Patricio Parodi y Rosángela Espinoza durante un reto de actuación. La escena, transmitida en vivo, se viralizó rápidamente en redes, y nuevamente el foco se centró en Flavia López, vinculada sentimentalmente con Parodi tras ser vista con él fuera del reality.

    Más tarde, López habló en Q Bochinche! sobre lo sucedido: destacó que Rosángela parecía cumplir un sueño y reconoció que el beso duró más de lo esperado. Samuel Suárez añadió que Patricio también mostraba interés. Ambos episodios reforzaron la presencia mediática de López y el impacto de los momentos en vivo en la televisión peruana.

    ¡INSÓLITO! Flavia López protagoniza bochornoso error en Esto es Guerra: dice que 2x2 es 8
