Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
¡APAGÓN TOTAL! Confirman CORTE DE LUZ MASIVO el 20 y 21 de febrero por hasta 10 horas en estos DISTRITOS

Flavia López encara EN VIVO a Magaly Medina: “Gracias a mí sube tu rating”

Flavia López desató polémica al burlarse de Magaly Medina en un pódcast y retarla en vivo. Sus declaraciones se volvieron virales y generan expectativa.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Flavia López encara EN VIVO a Magaly Medina: “Gracias a mí sube tu rating”
    Flavia López hace comentario sarcástico. | Composición Wapa
    Flavia López encara EN VIVO a Magaly Medina: “Gracias a mí sube tu rating”

    La modelo Flavia López volvió a colocarse en el centro de la conversación mediática luego de protagonizar un momento inesperado durante su participación en el pódcast Sin Más Qué Decir, conducido por María Pía Copello. Lo que comenzó como una dinámica divertida entre los integrantes del programa terminó convirtiéndose en una polémica directa contra Magaly Medina, generando reacciones inmediatas tanto en el set como en redes sociales.

    Todo ocurrió mientras los conductores mostraban disfraces inspirados en princesas. En medio del ambiente relajado, Flavia observó el atuendo de su compañero Dafonseka y lanzó una frase que rompió la armonía del momento: “Se parece a Magaly antes de las 20 operaciones”, comentario que dejó en silencio al estudio y provocó miradas de sorpresa entre los presentes.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Tula Rodríguez 'enfurece' al encontrar su departamento de playa en TERRIBLE estado tras dejarlo al cuidado de Pilar y su hija

    Flavia López desafía a Magaly Medina en pleno programa

    El comentario no tardó en viralizarse, especialmente por tratarse de una referencia directa a la conductora de espectáculos más influyente del país. Lejos de retractarse, la ex Miss Grand decidió mantener su postura y volvió a pronunciarse públicamente al día siguiente.

    Con una actitud desafiante, Flavia expresó en vivo: “Hoy le estoy dando contenido para que su rating crezca, fúname. Sobones todos”, frase que elevó la tensión en el set y sorprendió incluso a sus propios compañeros. El mensaje fue interpretado como un reto abierto hacia la popular ‘Urraca’, sugiriendo que la polémica podría convertirse en material para su programa nocturno.

    En un contexto donde el rating televisivo suele ser tema de debate entre figuras del espectáculo, la declaración también fue vista como un comentario irónico sobre la audiencia del espacio de Magaly Medina.

    Daniela Darcourt intenta calmar la polémica

    Ante el creciente clima de incomodidad, la cantante Daniela Darcourt intervino con la intención de bajar la intensidad del momento y recordar el lado humano detrás de la figura mediática. Con un tono conciliador, señaló: “Yo lo único que quiero hacer es invitar a nuestra amiga Magaly Medina a que hoy saque todos los clips, que se manifieste. Estás hablando de una persona que yo quiero personalmente”.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Andrea Llosa 'EXPLOTA' ante ataques de Magaly Medina y LA DESMIENTE mostrando pruebas de su rating: "No eres la dueña del canal"

    Su participación marcó un contraste claro dentro del pódcast: mientras Flavia mantenía una postura irreverente, Daniela apostó por la prudencia y el respeto personal.

    Sin embargo, la situación no terminó allí. Cuando Dafonseka intentó deslindarse de la broma inicial, Flavia lanzó una última frase que volvió a encender el debate: “Igual te va a sacar ampay si en algún momento te lo encuentra”, comentario que hizo referencia al famoso segmento del programa de Magaly y que fue interpretado como un reconocimiento indirecto de su influencia en la farándula peruana.

    La controversia continúa generando expectativa sobre una posible respuesta de Magaly Medina, mientras el clip sigue acumulando reproducciones y comentarios en redes sociales.

    SOBRE EL AUTOR:
    Flavia López encara EN VIVO a Magaly Medina: “Gracias a mí sube tu rating”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    ¿Hugo García NO es el papá del bebé que espera Isabella Ladera? Revelan inesperada predicción: "Mucha confusión por parte de ella"

    Rebeca Escribens expone el MOTIVO OCULTO de la separación de Hugo y Alessia: “No estaban en la misma etapa”

    Tula Rodríguez 'enfurece' al encontrar su departamento de playa en TERRIBLE estado tras dejarlo al cuidado de Pilar y su hija

    Magaly no perdona a Andrea Llosa y expone cifras reales de ráting: "Si ella fuera exitosa, seguiría aquí"

    Tiktoker Valentino sorprende con romántico video junto a Gino Assereto: "El arte de ser..."

    Lo más vistos en Farándula

    Milena Zárate no suelta a Pilar Gasca, ex de Edwin Sierra, y desliza: "¿Es por infidelidad?"

    Las señales estaban ahí: esto decía Hugo García sobre tener un hijo con Alessia Rovegno

    Edwin Sierra se sincera sobre la relación con su hija con Milena Zárate tras revelarse que se enteró de su infidelidad

    Maju Mantilla se pronuncia después de revelarse que pasó la noche con Gustavo en la misma casa

    Esposo de Laura Spoya tiene insólta reacción tras videos donde se le ve “amorosa” junto a misterioso joven

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;