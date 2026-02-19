Flavia López encara EN VIVO a Magaly Medina: “Gracias a mí sube tu rating”

Flavia López desató polémica al burlarse de Magaly Medina en un pódcast y retarla en vivo. Sus declaraciones se volvieron virales y generan expectativa.

La modelo Flavia López volvió a colocarse en el centro de la conversación mediática luego de protagonizar un momento inesperado durante su participación en el pódcast Sin Más Qué Decir, conducido por María Pía Copello. Lo que comenzó como una dinámica divertida entre los integrantes del programa terminó convirtiéndose en una polémica directa contra Magaly Medina, generando reacciones inmediatas tanto en el set como en redes sociales.

Todo ocurrió mientras los conductores mostraban disfraces inspirados en princesas. En medio del ambiente relajado, Flavia observó el atuendo de su compañero Dafonseka y lanzó una frase que rompió la armonía del momento: “Se parece a Magaly antes de las 20 operaciones”, comentario que dejó en silencio al estudio y provocó miradas de sorpresa entre los presentes.

Flavia López desafía a Magaly Medina en pleno programa

El comentario no tardó en viralizarse, especialmente por tratarse de una referencia directa a la conductora de espectáculos más influyente del país. Lejos de retractarse, la ex Miss Grand decidió mantener su postura y volvió a pronunciarse públicamente al día siguiente.

Con una actitud desafiante, Flavia expresó en vivo: “Hoy le estoy dando contenido para que su rating crezca, fúname. Sobones todos”, frase que elevó la tensión en el set y sorprendió incluso a sus propios compañeros. El mensaje fue interpretado como un reto abierto hacia la popular ‘Urraca’, sugiriendo que la polémica podría convertirse en material para su programa nocturno.

En un contexto donde el rating televisivo suele ser tema de debate entre figuras del espectáculo, la declaración también fue vista como un comentario irónico sobre la audiencia del espacio de Magaly Medina.

Daniela Darcourt intenta calmar la polémica

Ante el creciente clima de incomodidad, la cantante Daniela Darcourt intervino con la intención de bajar la intensidad del momento y recordar el lado humano detrás de la figura mediática. Con un tono conciliador, señaló: “Yo lo único que quiero hacer es invitar a nuestra amiga Magaly Medina a que hoy saque todos los clips, que se manifieste. Estás hablando de una persona que yo quiero personalmente”.

Su participación marcó un contraste claro dentro del pódcast: mientras Flavia mantenía una postura irreverente, Daniela apostó por la prudencia y el respeto personal.

Sin embargo, la situación no terminó allí. Cuando Dafonseka intentó deslindarse de la broma inicial, Flavia lanzó una última frase que volvió a encender el debate: “Igual te va a sacar ampay si en algún momento te lo encuentra”, comentario que hizo referencia al famoso segmento del programa de Magaly y que fue interpretado como un reconocimiento indirecto de su influencia en la farándula peruana.