La reciente entrega del programa 'Sin más que decir' dejó a María Pía Copello impactada por la confesión de Dafonseka sobre ver 'María Pía y Timoteo' durante su pubertad.

    Dafo incomoda a María Pía
    En la reciente edición de ‘Sin más que decir’, Dafonseka estremeció el set del streaming con una confesión de su intimidad que causó una reacción instantánea en María Pía Copello. El creador de contenido mencionó el programa ‘María Pía y Timoteo’ y dijo algo que dejó a todos en shock ¿Qué pasó?

    María Pía se incomoda con revelación de Dafo

    Daniela Darcourt leyó un mensaje de uno de sus seguidores cuando abordaban el tema. “Mira, dice: ‘Yo me he visto con Manuela viendo a María Pía y Timoteo”, leyó la salsera sobre la confesión que estremeció el set. A esta revelación se le unió el íntimo testimonio de Dafo, quien dejó entrever que habría hecho lo mismo, dejando en shock a la conductora.

    “Tengo algo que confesar. Perdón, Pía, lo que pasa, yo veía a María Pía y Timoteo en mi pubertad”, dijo Dafo, mientras la exanimadora infantil lo dejaba solo en la mesa y gritaba pidiéndole que no revelara nada. “¡No, no no, no! ¡No vayas a decir nada!”, pidió con preocupación.

    Los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar y aunque algunos rieron, otros dejaron ver su molestia ante este tipo de mensajes. “Dafo, ¡frío!”, “Qué pena que hayan caído en eso, lástima, Perú”, “Perdóname Pía jajaja”, “María Pía, no te imaginé en ese tipo de conversaciones, qué pena”, se lee en los mensajes.

    “¡Se pasaron!”, intervino Pía escuchando la confesión de su compañero, palabras que causaron un alboroto en el set, burlándose de la situación. Cabe destaca que, al hacer referencia a “Manuela”, se refiere a una expresión popular utilizada para aludir a la masturbación.

    ¿Qué alcance logró el estreno digital de María Pía Copello?

    El estreno del programa de streaming ‘Sin +Q Decir’, conducido por María Pía Copello, tuvo un fuerte impacto digital en su primera emisión. Según DataTube Latam, el debut del 2 de febrero registró 40.258 vistas, con picos que superaron las 100 mil reproducciones, aunque el informe advirtió que cerca del 75 % de estas visualizaciones no habrían sido orgánicas.

    Pese a la controversia por un posible uso de bots, el espacio se posicionó como el contenido más visto del día, superando a otros programas digitales. Durante la transmisión, Copello expresó su incomodidad por el comportamiento irregular de las cifras y denunció que el incremento abrupto de vistas podría responder a una mala práctica destinada a desprestigiar el estreno de su proyecto.

    En la segunda emisión, los números fueron más moderados, con un promedio de 9.282 vistas y cerca de 3.000 usuarios conectados en simultáneo al mediodía, lo que evidenció una baja en el interés inicial. Aun así, estas cifras consolidan a María Pía Copello como una de las figuras con mayor alcance dentro del naciente panorama del streaming peruano.

    SOBRE EL AUTOR:
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

