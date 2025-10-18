Wapa.pe
Flavia López no logró ingresar al TOP 20 del MGI 2025, pero fue ovacionada al desfilar con la pierna vendada tras un accidente

Aunque no avanzó al TOP 20, la peruana Flavia López dejó una huella de resiliencia y glamour en el Miss Grand International 2025 con su brillante actuación.

    Las miradas del mundo de la belleza internacional se concentran hoy en Bangkok, donde se celebra la gran final del Miss Grand International 2025 en el imponente MGI Hall. En esta edición, 77 delegaciones compiten por la ansiada corona, y la participación de la peruana Flavia López había generado una gran expectación; sin embargo, la modelo no logró avanzar más en la competencia.

    Aun así, su elegancia, carisma y fortaleza —tras superar un proceso de recuperación física— la consolidaron como una de las participantes más admiradas del certamen. La gala, transmitida EN VIVO por GrandTV en YouTube, promete una noche llena de emoción, glamour y mensajes de empoderamiento femenino, reafirmando su posición como uno de los concursos más influyentes del mundo de la belleza.

    LEER MÁS: Final de Miss Grand International 2025 EN VIVO: fecha, hora, dónde ver y cómo votar por Flavia López, representante de Perú

    Flavia López y su última presentación en el Miss Grand International

    En su primera presentación en el Miss Grand International 2025, Flavia López cautivó al público con un vestido corto dorado que resaltó su figura y elegancia. El diseño, con sutiles transparencias en el busto, aportó un toque de sensualidad sin perder sofisticación.

    Con su larga cabellera suelta y una actitud llena de energía, la representante peruana desfiló con confianza y carisma. A pesar de llevar una pierna vendada tras una reciente lesión, Flavia demostró fortaleza y determinación, convirtiendo su pasarela en un símbolo de resiliencia y glamour que fue ovacionado por los asistentes.

    TAMBIÉN LEER: Luciana Fuster cautiva en su regreso al Miss Grand Internacional 2025 con un flamante vestido estilo 'Barbiecore'

    Flavia López impacta al desfilar con zapatillas y rodillera en la preliminar, realizando un gran gesto de fortaleza

    Durante la preliminar del Miss Grand International 2025, Flavia López sorprendió al aparecer desde un lateral del escenario luciendo un enterizo verde, una rodillera y zapatillas blancas, en contraste con los tacones del resto de candidatas. Su elección fue más funcional que estética, pero su pasarela destacó por la seguridad, actitud y elegancia que proyectó al ritmo del tema “Golden” del grupo ficticio Huntrix.

    El momento más simbólico llegó cuando la representante peruana, ya al frente del escenario, tocó su rodilla lesionada y luego levantó el brazo en un gesto de poder y superación. Con esa pose firme y serena, Flavia cerró su presentación, dejando una imagen de resiliencia y fuerza que conmovió al público.

    Flavia López no logró ingresar al TOP 20 del MGI 2025, pero fue ovacionada al desfilar con la pierna vendada tras un accidente
