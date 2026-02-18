Youna participó en una transmisión en vivo del programa de Magaly Medina para referirse a Samahara Lobatón , aunque la conductora no perdió la oportunidad de preguntarle también por su estado de salud.

El influencer Youna volvió a estar en el centro de la conversación pública luego de que se conociera su reciente acercamiento y aparente reconciliación con Samahara Lobatón, con quien mantuvo una relación marcada por constantes enfrentamientos durante años.

En medio de esta controversia, el creador de contenido se enlazó con el programa de Magaly TV La Firme para referirse a su expareja; no obstante, la conductora Magaly Medina, conocida como la ‘Urraca’, desvió la conversación al mostrarse preocupada por su estado de salud, lo que motivó a que él hablara con total sinceridad frente a las cámaras.

Youna se sincera sobre su estado de salud tras diagnóstico de cáncer

Durante la más reciente edición del programa, Youna apareció en vivo con un semblante visiblemente afectado y confesó las secuelas físicas que enfrenta en medio de su lucha contra la leucemia. "Mi enfermedad lastimosamente es incierta, yo no puedo hacer planes a largo plazo", expresó inicialmente.

Más adelante, profundizó en las dificultades que atraviesa en su día a día: "Hoy me llamaron en la mañana, pero no podía confirmarle algo en la noche porque tengo cansancio extremo. La leucemia hace que yo tenga cansancios extremos durante el día... No la estoy pasando tan bien por la enfermedad, pero gracias a Dios estoy teniendo un buen tratamiento", señaló.

Asimismo, explicó que no cuenta con respaldo estatal para afrontar los costos de su tratamiento médico en Estados Unidos. "Yo soy un inmigrante y no me pueden atender a mí porque no soy ciudadano americano, sin embargo, hay un montón de aplicaciones por ayuda que no tienen nada que ver con el Gobierno porque eso es ilegal", comentó.

Pese a este complicado panorama, el influencer dejó un mensaje de esperanza al referirse a su pronóstico de vida. "Tengo muchas esperanzas de vida, casi como una persona normal, pero no tengo cura, lastimosamente y es un tratamiento de por vida. Ahorita, yo tomo quimioterapia en pastillas", confesó.

Youna publica emotiva imagen de su hija en medio de la polémica con Samahara Lobatón

Días antes, Youna también generó diversas reacciones al compartir una publicación dedicada a su hija Xiana, en medio del escándalo mediático que involucra a Samahara Lobatón. Esto ocurrió luego de que Melissa Klug afirmara en el programa Amor y Fuego que el influencer no estaría en condiciones de solicitar la custodia de la menor debido a que se encontraría internado y afrontando una delicada enfermedad.