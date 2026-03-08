Wapa.pe
¡Hasta 10 horas sin luz! Confirman corte eléctrico este domingo 8 de marzo: consulta AQUÍ si tu zona será afectada

Trágico final en Miraflores: joven de 18 años murió tras ingresar al mar en playa Waikiki

Joven de 18 años murió ahogado en laplaya Waikiki de Miraflores tras ingresar al mar con amigos. Familiares revelan que no sabía nadar.

    Trágico final en Miraflores: joven de 18 años murió tras ingresar al mar en playa Waikiki
    Tragedia en Miraflores. | Composición Wapa
    Trágico final en Miraflores: joven de 18 años murió tras ingresar al mar en playa Waikiki

    Una salida entre amigos terminó en tragedia en el distrito de Miraflores. El joven Jean Paul Huaycama Guerrero, de 18 años, fue encontrado sin vida la mañana del domingo 8 de marzo luego de desaparecer en el mar tras ingresar a la playa Waikiki la noche anterior.

    De acuerdo con la información preliminar, el adolescente llegó al balneario acompañado por varios amigos durante la noche del sábado 7 de marzo. El grupo decidió ingresar al mar, pero Jean Paul no logró salir del agua junto a ellos, lo que generó preocupación inmediata entre sus acompañantes.

    wapa.pe

    PUEDES VER: ¡APAGÓN MASIVO! Corte de servicio eléctrico este 9 y 10 de marzo por hasta 9 horas: mira si tu zona se verá afectada

    Tras lo ocurrido, familiares y amigos alertaron a las autoridades para iniciar la búsqueda. Durante la madrugada, equipos de rescate de la Municipalidad de Miraflores realizaron un operativo en la zona que incluyó patrullaje marítimo y el uso de un dron para ampliar el campo de rastreo. Horas después, se confirmó el hallazgo del cuerpo del joven.

    Padre del joven fallecido recuerda sus sueños y esfuerzo por estudiar

    En medio de las diligencias, Pedro Huaycama, padre de la víctima, llegó hasta el lugar y relató que no tuvo una última conversación directa con su hijo antes del incidente. Según explicó, Jean Paul había salido a reunirse con amigos y fue su madre quien habló con él antes de que partiera.

    El padre contó que la familia desconocía que el joven planeaba ir a la playa esa noche. La preocupación comenzó cuando dejó de responder mensajes, algo que —según dijo— no era habitual.

    Huaycama recordó que su hijo había terminado sus estudios escolares y se encontraba trabajando con la intención de seguir formándose en una carrera relacionada con la mecánica. Además, mencionó que laboraba en un conjunto de condominios para reunir dinero y costear sus estudios.

    JOVEN MUERE AHOGADO
    JOVEN MUERE AHOGADO

    También señaló que el joven no sabía nadar, por lo que usualmente permanecía cerca de la orilla cuando visitaba el mar. Sin embargo, en esta ocasión habría ingresado a una zona más profunda, donde fue arrastrado por las olas.

    El padre indicó que el grupo con el que estaba estaba conformado por aproximadamente seis jóvenes, muchos de ellos amigos del barrio. Jean Paul, el menor de sus hijos, fue recordado por su familia como un muchacho deportista y trabajador que soñaba con continuar estudiando.

    Madre del joven: “No puedo creer que sea él el que está ahí”

    La madre del joven también llegó al lugar y, entre lágrimas, contó que su hijo había pasado por su casa horas antes de la tragedia.

    Según relató, el joven ya no vivía con ella porque trabajaba en Lince mientras reunía dinero para pagar sus estudios en un instituto al que había sido admitido recientemente.

    “Me vino a visitar a las 6 de la tarde. Fueron a jugar partido y me dijo que iban a ir a la playa con sus amigos del barrio”, explicó.

    La mujer contó que le pidió que tuviera cuidado antes de que se retirara. Sin embargo, horas después recibió la noticia del accidente.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: DNI GRATIS 2026 | Ciudadanos podrán tramitar el documento sin costo este 11 y 12 de marzo: revisa aquí los lugares


    “No puedo creer que sea él el que está ahí... Es mi hijo menor, me duele mucho. Es un chico sano”, expresó conmovida.

    También indicó que fue informada del ahogamiento durante la noche y que familiares y amigos participaron en la búsqueda del joven.

    Testigos explican cómo ocurrió el accidente en la playa Waikiki

    Mientras se realizaban las diligencias, Rosa, madre de uno de los jóvenes que estuvo en el lugar, explicó lo sucedido esa noche en representación de los amigos del fallecido.

    Según detalló, el grupo había salido desde Comas y decidió ingresar al mar pese al fuerte oleaje.

    “Ellos salieron desde Comas. En total eran cinco y se metieron a la playa. Han estado conversando, pero el oleaje ha sido fuerte, y Jean Paul no sabía nadar”, narró.

    La mujer añadió que su hijo, Juan, intentó ayudar al joven cuando comenzó a tener dificultades en el agua. No obstante, la intensidad de las olas impidió que pudiera rescatarlo. Ambos, explicó, eran amigos desde la infancia

    SOBRE EL AUTOR:
    Trágico final en Miraflores: joven de 18 años murió tras ingresar al mar en playa Waikiki
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa.

    ;