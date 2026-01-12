Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ES OFICIAL | Corte de luz del 15 al 18 de enero por hasta 8 horas: ¿tu zona se verá afectada?

Youna denuncia grave negligencia médica en hospital de EE. UU. tras operación por cáncer

Youna reveló hace algunas semanas que había sido diagnosticado de leucemia. 

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Youna denuncia grave negligencia médica en hospital de EE. UU. tras operación por cáncer
    Youna denuncia GRAVE negligencia médica en hospital de EE. UU. tras operación por cáncer | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Instagram
    Youna denuncia grave negligencia médica en hospital de EE. UU. tras operación por cáncer

    El influencer Youna volvió a generar preocupación entre sus seguidores luego de reaparecer hospitalizado en Estados Unidos. Semanas atrás, el creador de contenido impactó al revelar que fue diagnosticado con leucemia, un tipo de cáncer a la sangre. Ahora, su estado de salud vuelve a ser noticia tras denunciar que habría sido víctima de una presunta negligencia médica durante un procedimiento.

    Youna denuncia presunta mala praxis médica en EE. UU.

    Mediante una transmisión en vivo en TikTok, Youna explicó las razones de su prolongada ausencia en redes sociales. El influencer contó que permaneció varios días internado debido a intensos dolores y reveló que los médicos le informaron que sufrió una lesión en el riñón durante una intervención médica realizada en territorio estadounidense.

    “Me dijeron que me dañaron el riñón en la intervención. Yo asumo que se trata de una negligencia médica y voy a investigar a fondo todo este proceso”, expresó la expareja de Samahara Lobatón, visiblemente afectado.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Samahara Lobatón rompe el silencio y anuncia importante decisión tras diagnóstico de cáncer de Youna

    Asimismo, Youna señaló que su situación es aún más delicada debido al tratamiento oncológico que atraviesa. “Yo estaba mejorando bastante con la quimioterapia, avanzando bien, y de pronto, por una mala intervención, terminé casi ocho días internado con un dolor insoportable. Ahora regresaré a casa con antibióticos y medicamentos”, explicó.

    Youna emociona al cortarse el cabello en plena lucha contra el cáncer

    A través de su cuenta de Instagram, Youna también compartió un momento muy personal al mostrar que decidió cortarse el cabello, un rasgo que lo había acompañado durante muchos años y que formaba parte de su identidad. El influencer explicó que este cambio simboliza una nueva etapa en su vida, marcada por fortaleza y esperanza.

    “Llevé el cabello largo por muchos años y sentí que este era el momento perfecto para empezar de nuevo. Cortarlo representa para mí volver a nacer”, escribió junto al video de su transformación. Aunque confesó que ama su cabello largo, aseguró que quiso iniciar este nuevo año “más fuerte que nunca”, recibiendo cientos de mensajes de apoyo y admiración por su valentía.

    SOBRE EL AUTOR:
    Youna denuncia grave negligencia médica en hospital de EE. UU. tras operación por cáncer
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Alexandra Hörler expone el diagnóstico médico de su bebé y detalla el tratamiento en curso

    Pamela López quedaría sin derechos sobre bienes de Christian Cueva tras crucial error en convivencia

    Daniela Darcourt dedica emotivo mensaje a Luis Advíncula y celebra su fichaje por Alianza Lima: "¡Te amo!"

    Bryan Torres habría agredido a Samahara Lobatón, según ‘Amor y Fuego’

    Magaly Medina se sincera con preocupante revelación en plena recuperación de su cirugía: "Me siento muy débil"

    Lo más vistos en Farándula

    Jossmery Toledo protagoniza candente beso con expareja de la novia de Hugo García

    Melissa Paredes revela conversación con Rodrigo Cuba por apoyar comentario sobre que le pinta el cabello a su hija: “¿Qué te pasa?”

    Pamela López comparte una noticia que la llena de emoción y deja en shock a sus seguidores: "La familia creció"

    La Ñañita y Dilbert Aguilar: ¿Por qué se ROMPIÓ el romance de más de una DÉCADA entre los artistas?

    Pamela López sorprende al exigir EXORBITANTE pensión a Christian Cueva: "El tope máximo"

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;