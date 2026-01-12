El influencer Youna volvió a generar preocupación entre sus seguidores luego de reaparecer hospitalizado en Estados Unidos. Semanas atrás, el creador de contenido impactó al revelar que fue diagnosticado con leucemia, un tipo de cáncer a la sangre. Ahora, su estado de salud vuelve a ser noticia tras denunciar que habría sido víctima de una presunta negligencia médica durante un procedimiento.

Youna denuncia presunta mala praxis médica en EE. UU.

Mediante una transmisión en vivo en TikTok, Youna explicó las razones de su prolongada ausencia en redes sociales. El influencer contó que permaneció varios días internado debido a intensos dolores y reveló que los médicos le informaron que sufrió una lesión en el riñón durante una intervención médica realizada en territorio estadounidense.

“Me dijeron que me dañaron el riñón en la intervención. Yo asumo que se trata de una negligencia médica y voy a investigar a fondo todo este proceso”, expresó la expareja de Samahara Lobatón, visiblemente afectado.

Asimismo, Youna señaló que su situación es aún más delicada debido al tratamiento oncológico que atraviesa. “Yo estaba mejorando bastante con la quimioterapia, avanzando bien, y de pronto, por una mala intervención, terminé casi ocho días internado con un dolor insoportable. Ahora regresaré a casa con antibióticos y medicamentos”, explicó.

Youna emociona al cortarse el cabello en plena lucha contra el cáncer

A través de su cuenta de Instagram, Youna también compartió un momento muy personal al mostrar que decidió cortarse el cabello, un rasgo que lo había acompañado durante muchos años y que formaba parte de su identidad. El influencer explicó que este cambio simboliza una nueva etapa en su vida, marcada por fortaleza y esperanza.