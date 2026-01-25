¿Llevas más de 10 años en un terreno? Podrías obtener tu título de propiedad según Cofopri: conoce los requisitos

Cofopri permite a quienes ocupan un terreno más de 10 años obtener título de propiedad y protección legal frente a la informalidad.

Peruanos pueden acceder a un título de propiedad si residen más de 10 años en un terreno, según Cofopri. | Composición Wapa

El acceso a una vivienda formal sigue siendo una meta clave para miles de familias en el país. En este marco, Cofopri recordó que quienes ocupan un terreno de manera pacífica y continua por más de 10 años pueden obtener un título de propiedad mediante la prescripción adquisitiva de dominio.

Este procedimiento legal, simplificado e integral, busca regularizar terrenos privados, otorgar seguridad jurídica y mejorar la calidad de vida de los posesionarios.

Procedimiento de regularización de terrenos

La prescripción adquisitiva de dominio reconoce la propiedad a quienes ocupan un terreno de manera pública, pacífica y continua por más de 10 años. Cofopri evalúa estos casos y gestiona la formalización según la normativa vigente.

Desde el MVCS destacan que la titulación brinda respaldo legal a las familias, reduce la informalidad y previene conflictos futuros, fortaleciendo así el derecho de propiedad y mejorando la seguridad sobre sus viviendas.

Requisitos para acceder al título de propiedad

Posesión comprobada del terreno por más de 10 años de forma continua, pacífica y sin interrupciones.

Ausencia de reclamos o procesos judiciales sobre el predio durante el tiempo de ocupación.

Declaración jurada del solicitante que certifique la inexistencia de acciones legales vigentes sobre el terreno.

Empadronamiento de los ocupantes, registrando al menos al 50 % de quienes habitan el predio objeto de la solicitud.

Presentación de evidencias que respalden la posesión, como recibos de servicios básicos, pagos de tributos, testimonios de vecinos u otros documentos que demuestren la antigüedad de la ocupación.

Cofopri señala que cumplir con estos requisitos es esencial para evaluar el expediente y avanzar en el proceso de titulación.

Beneficios de formalizar tu terreno

Obtener un título de propiedad representa un avance importante para las familias, al brindar seguridad jurídica y demostrar legalmente la pertenencia del terreno, reduciendo riesgos de desalojos o conflictos.

También permite la transferencia hereditaria formal, garantizando que los hijos u otros familiares puedan heredar el predio según la ley. Además, contar con un título inscrito facilita el acceso a créditos y préstamos, promoviendo mejoras en la vivienda y mayor estabilidad económica.

Restricciones clave tras obtener tu terreno

Aunque obtener un título de propiedad ofrece beneficios, la ley vigente impone restricciones para evitar la especulación. Según la Ley N.º 31056, quienes reciben un terreno gratuito no pueden venderlo ni transferirlo durante cinco años.