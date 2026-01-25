Verano 2026: Lima Metropolitana registrará entre 28 °C y 33 °C hoy, según Senamhi

Senamhi alerta que Lima alcanzará hasta 32 °C este domingo 25 de enero, con cielo variable, alta nubosidad y sensación térmica intensa, especialmente en la zona este.

Es importante cuidarnos de la radiación solar durante estos días de extremo calor. | Composición Wapa

El clima en la capital volverá a sentirse con fuerza este domingo 25 de enero. De acuerdo con el más reciente reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), Lima vivirá una jornada marcada por temperaturas elevadas, cielo variable y una sensación térmica que podría intensificarse en algunos distritos.

Las zonas del este serán las más afectadas por el calor, mientras que en el litoral se mantendrá un ambiente algo más moderado, aunque igualmente cálido.

Senamhi advierte altas temperaturas en Lima este y Callao

Según el pronóstico oficial, Lima Este alcanzará picos de hasta 32 °C, mientras que en Lima Oeste y el Callao se esperan valores cercanos a los 29 °C. Durante la madrugada y primeras horas del día, las mínimas se ubicarán entre los 21 °C y 22 °C, generando una sensación templada desde temprano.

El Senamhi explicó que el cielo se mantendrá mayormente cubierto en la mañana, con tendencia a abrirse hacia el mediodía, lo que permitirá una mayor exposición solar durante la tarde y primeras horas de la noche.

Estas condiciones pueden modificar la percepción del calor, sobre todo en distritos alejados del mar, donde la ausencia de brisa marina intensifica la temperatura real.

Nubosidad, vientos y posibilidad de lluvias

Aunque Lima se caracteriza por su escasa precipitación, el organismo meteorológico no descarta ligeras variaciones durante la jornada. La probabilidad de lluvia se sitúa en 18% durante el día y 16% en la noche, con niveles de nubosidad cercanos al 99%.

En cuanto al viento, se prevén ráfagas de hasta 20 km/h en el día y 22 km/h en la noche, lo que podría aportar una sensación momentánea de frescura en zonas abiertas.

El Senamhi recomendó evitar la exposición prolongada al sol, usar bloqueador solar y mantenerse hidratado, especialmente entre las 11:00 a. m. y 4:00 p. m., cuando la radiación suele alcanzar sus valores más altos.

Cambio climático y variabilidad del tiempo

En un contexto marcado por el cambio climático, los especialistas recuerdan que los episodios de calor pueden alternarse con lluvias repentinas, incluso en ciudades tradicionalmente secas como Lima. Por ello, cada vez es más común que se presenten eventos extremos en lapsos cortos.

Lima posee hasta 12 tipos de clima dentro de su propio departamento, determinados por la cercanía al mar y la altitud hacia el interior. El más predominante es el árido seco, característico de gran parte de la franja costera.

Este fenómeno se explica por dos factores clave: la influencia de la Cordillera de los Andes y la corriente fría de Humboldt, que regula las temperaturas y limita las lluvias en la capital.

El clima en el Perú: un país de contrastes

A nivel nacional, el Senamhi identifica hasta 38 tipos de clima, producto de la diversidad geográfica del territorio peruano. Tres grandes regiones concentran los patrones más relevantes:

Costa: clima árido y templado, con lluvias escasas (11.6% del territorio).

Sierra: clima frío y lluvioso, especialmente en temporada de verano (28.1%).

Selva: clima cálido y muy lluvioso, de carácter tropical (60.3%).